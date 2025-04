Adela Vinczeová sa PREKECLA: Neuveríte, čo skrýva v PIVNICI... a je to poriadne ŤAŽKÉ!

Adela Vinczeová ukrýva v pivnici 40 kilogramov... (Zdroj: Ján Zemiar)

V rozhovore pre Fun rádio sa Adela podelila o to, že svojich sedemnásť sošiek, ktoré získala v diváckej ankete obľúbenosti, nemá vystavených na poličkách. Každá soška totiž váži 2,5 kila a meria 32 centimetrov. Celkovo teda viac ako 42 kilogramov kovovej slávy čaká v tichosti na svoje miesto.„Ináč mám tých OTOv v pivnici v krabici. Sedemnásť ich je a je to ťažké jak delo a neviem úplne, čo s tým mám urobiť,“ zamyslela sa nahlas Vinczeová, ktorá je už takmer dve dekády na moderátorskom špici. A presne o tom svedčia aj ocenenia, ktoré v bezpečí oddychujú a čakajú na svoj čas.

Adela je totiž momentálne v úplne inom rytme. S manželom Viktorom si koncom roka 2022 adoptovali synčeka Maxa, ktorý je teraz jej hlavnou prioritou, a tak išli pracovné povinnosti bokom. „Prvýkrát v živote mám obdobie, že nie som v nejakom zhone. Mám to tak zadelené, že jedenkrát za mesiac natočím dve časti Trochu inak, raz alebo dvakrát za mesiac tu my nahráme nejaké veci, raz za mesiac mám výjazd s chalanmi, čo máme talkshow, to je super, to je relax, to mám rada. A potom si dám, že jeden event a hotovo," vymenúva obľúbená moderátorka, ktorá si užíva rodičovskú dovolenku.



"Odmietam drvivú väčšinu vecí, pretože aktuálne nechcem byť v tom strese. Možno aj tým, že sa tá Markíza v mojom živote tak odplavila, som v takom normálnom nádychu a výdychu,“ dodala.