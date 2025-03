Zuzana Šikulová z Uragánu na Slovensku po 20 rokoch… a zostala v ŠOKU! Toto sa v Austrálii NEDEJE

Zuzana Šikulová ako hosťka v markizáckom Teleráne. (Zdroj: TV Markíza)

Zuzana, ktorá kedysi bavila Slovákov spolu s Petrom Marcinom a Andym Krausom, odišla s manželom do Austrálie pôvodne len kvôli jazyku. No osud rozhodol inak – dnes majú dvojité občianstvo a Zuzana pracuje v administratíve. Hoci si na nový život zvykla, návrat do rodnej krajiny jej otvoril oči. „Mám pocit, že sa Slovensko veľmi posunulo dopredu, život je tu podobný ako v Austrálii,“ zhodnotila sympatická blondínka. No niektoré veci ju úplne prekvapili!

„Čo je iné, je príroda a počasie… tých slnečných dní je tam trošičku viac, čo vplýva na náladu ľudí. Nikto nepolitizuje, nikto nenadáva, každý má čas si pokecať,“ hovorí otvorene Šikulová.To, čo jej ale najviac prekáža, je všadeprítomná politika: "Tu sa veľa politizuje, to sa mi nepáči. Všade, kde prídeme je to také politické. V Austrálii prišiel jeden premiér, príde druhý premiér, príde jedna vláda, odíde druhá vláda… Zelení, červení, fialoví... Samozrejme, že ľudia musia o týchto veciach vedieť, pretože nás to ovplyvňuje. To, koho si zvolíme diktuje aký život budeme mať, ale Austrálčanom to zrejme nevadí a zrejme dôverujú tým svojim," zhodnotila Šikulová v markizáckom Teleráne.



Tá sa na Slovensko vrátila najmä kvôli veľkolepému comebacku Uragánu, ktorý sa po 25 rokoch dočkal turné po celom Slovensku. Po rokoch ju opäť oslovili Peter Marcin a Andy Kraus s ponukou, ktorú jednoducho nemohla odmietnuť. Hoci o návrate na Slovensko dlhšie neuvažovala, nostalgia a túžba opäť zažiť tú atmosféru ju presvedčili. Okrem toho ju lákalo znova sa stretnúť so starými priateľmi a zažiť, aké to je stáť pred slovenským publikom.