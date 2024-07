Andy Kraus si zveľaďuje chalupu: Konečne sa mu splnil sen! Po tom, čo tam pristaví, vždy túžil

(Zdroj: Archív Andy Kraus)

BRATISLAVA - Herec a scenárista Andy Kraus je trojnásobným otcom, pričom najmladšia dcérka Adelka pribudla do rodiny s manželkou Jankou koncom roka 2019. S Adelkou majú krásny vzťah aj Krausove deti z prvého manželstva, dcéra Zoja a syn Boris, rovnako aj jeho nevlastný syn Tomáško, ktorého do rodiny priviedla Krausova druhá manželka. Ako rodinka trávi letné dni?

Leto je v plnom prúde a spoločne s ním aj sezóna vytúžených dovoleniek. Výnimkou nie je ani herec a scenárista Andy Kraus, ktorý si dopraje dovolenku so svojou rodinkou. Povedú ich kroky na chalupu na Myjave? „Čiastočne áno, ale my máme vždy taký rituál, že tie prvé dva júlové týždne, keď máme aj Tomiho, tak ideme vo štvorici k moru.“ Na aktívnu dovolenku sa však Kraus s rodinou rozhodne nechystá: „Tým, že toho máme tak veľa, aj fyzicky aj psychicky si človek potrebuje oddýchnuť, tak nechodíme na dovolenky typu fakultatívne výlety, bajky, horolezecké výstupy...nič -lehátko a kľud! A ideme do takých hotelov, ktoré majú istú úroveň a je tam aj to vyžitie pre tie decká“.

A pre svoje deti urobili manželia skutočný raj na zemi aj na spomínanej chalupe na Myjave, kam chodievajú veľmi radi a leto bez nej si nevedia hádam ani len predstaviť. „Na chalupe sme to nastavili tak, že v lete je tam bazén, trampolína, dá sa tam chodiť na výlety, tam sa dá chodiť aj na bicykle. Urobili sme deťom vnútorný priestor, kde je ping-pongový stôl, futbal, taký detský kútik…“, prezrádza scenárista, ktorý si kúpou usadlosti splnil dlhoročný sen.

Z Krausa sa však vďaka druhému manželstvu stal otec dvoch malých detí, no otvorene priznáva, že s pribúdajúcim vekom už sem-tam dochádzajú sily aj jemu: “Zisťujem, že čím som starší, tým sa rýchlejšie unavím a to sú fakt také, že zaujímavé veci. Pritom chodím do fitka, kde dokážem proste hodinu ísť v nejakom tempe, ale zrazu, keď to mám robiť doma, tak po 20 minútach nejakých aktivít sa spotím, unavím a musím si na chvíľu sadnúť. To telo tak zvláštne funguje.“ Možno aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozhodol po rokoch prerábania vytúženej chalupy naplniť aj jednu svoju túžbu. Neuveríte, čo si známy herec plánuje dopriať!

Andy Kraus si zveľaďuje chalupu: Konečne sa mu splnil sen! Po tom, čo tam pristaví, vždy túžil (Zdroj: NL/TH)