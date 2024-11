Andy Kraus s manželkou ako dvojičky: Neuveríte, kto sa po ich účese opičí

Módna šou Lýdie Eckhardt. Na snímke manželia Krausovci (Zdroj: Vlado Anjel)

Dvojica prišla na prehliadku ruka v ruke a svojim stylingom rozhodne pútali pozonorsť. Andy si zvolil netradičné tričko s výraznou potlačou, ktoré skombinoval s elegantným sakom: „Ja som si povedal, že to skúsim nejak vždy obzvláštniť. A toto je taká kombinácia... Vždy si dám netradičné tričko, aspoň sako si dám pekné, nech to má nejakú úroveň a zvyšok nejak dokombinujem,“ prezrádza Andy a svojmu zmyslu pre humor neostáva nič dlžný. „To ma tak vystihuje, že to som celý ja. Na peniaze, žiadne emócie, len prachy,“ smeje sa.

Manželia priznali, že radi kombinujú elegantné kúsky s extravagantnými prvkami. Ani Janka však za svojim manželom nezaostávala a na prehliadke sa pochválila zaujímavým kúskom oblečenia, ktorý, ako prezradila, jej vybral práve Andy. „To som si trúfol, keď sme boli v Madride na výlete, a tam sme objavili obchod s takýmito zaujímavými vecami a toto sa mi zdalo také, že by sa jej to mohlo hodiť. A hodí sa!“ prezradil hrdý manžel.

Zdá sa, že v obdaruvávaní majú obaja skvelú trefu a aj Janka dobre pozná Andyho vkus. Nestalo sa však predsalen, že by niečo ofrflala? „To nemôže, to sa u nás nenosí,“ prezrádza so smiechom Janka a dodáva. „On kupuje mne a ja kupujem jemu. Štýl máme už tak vychytaný medzi nami, že sa trafíme na 90 % vždy.“ A známy humorista a scenárista má svoju manželku v oku natoľko, že sa trafí aj do veľkosti.

Po poslednej prehliadke Lýdie Eckhardt sa v ich šatníku zatiaľ neobjavil žiadny model od známej návrhárky, no to sa čoskoro zmení. „Už sme dohodnutí s Lydkou, že to napravíme a doplníme šatník aj o jej kúsky,“ prezrádza usmievavá blondínka. Pár však na prehliadke zďaleka nezaujal len outfitmi, no aj rovnakými účesmi, vďaka ktorým boli neprehliadnuteľní. „To už si budeme tak udržiavať, nám sa to páči. Tak budeme svietiť dnes večer,“ povedali so smiechom. V rozhovore však prezradili, kto by chcel ísť v ich šľapajách!

