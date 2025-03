Exprezidenka Zuzana Čaputová a jej ODVÁŽNA hra z detstva! Brat KRIČAL: Prečo si ma BODLA?

Exprezidentka Zuzana Čapútová v šou Adely Vinczeovej Trochu inak. (Zdroj: STVR)

Ako sama priznala, jej brat na nej skúšal rôzne experimenty. „Vy ste boli asi také poslušné dieťa. Pamätáte si, čo bolo také najzásadnejšie, čo ste vyviedli? S bratom ste sa nepobili?“ spýtala sa Adela Vinczeová. Exprezidentka len diplomaticky podotkla. „Brat na mne skúšal všelijaké pokusy v rámci hry, ale dnes máme priateľský a veľmi blízky vzťah.“

Adela sa ale nevzdávala a podelila sa o vlastnú skúsenosť: „Mne vždy bratranec prisadol tvár, neviem, či ste niečo takéto zažili…“ To Zuzanu Čaputovú nakoplo a vytiahla zo spomienok hru, ktorá mala dramatický názov. „Môj brat so mnou hral a ja neviem prečo som to nasledovala. Tá hra sa volala Prečo si ma bodla,“ a ďalej už vysvetlila bizarné pravidlá tejto ich hry. „Takto sme sa my vlastne bili – nebili. To bol jeho námet a ja som sa tak nejako prispôsobila.“

Zdá sa, že súrodenecké súperenie je vo väčšine rodín neodmysliteľnou súčasťou detstva. Niektorí sa naťahovali o hračky, iní sa dohadovali o ovládač od televízora, no v rodine Čaputovcov to boli hry s poriadnou dávkou fantázie. Súrodenci dokážu byť tí najlepší parťáci, ale aj najväčší protivníci, a práve z takýchto detských zážitkov vznikajú tie najlepšie spomienky na celý život.Okrem Zuzany Čaputovej privíta Vinczeová slovenskú šampiónku v pretláčaní rukou Barboru Bajčiovú a Nidala Saleha, Palestínčana žijúceho na Slovensku a autora knihy inšpirovanej osobným príbehom jeho syna s Aspergerovým syndrómom. Sledujte Trochu inak v piatok 14. marca o 22.00 na Dvojke.





