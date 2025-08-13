Najkrajšia životná rola! Janka Kovalčíková s rukou na brušku: Splnil sa jej sen?

BRATISLAVA - Janka Kovalčíková má dôvod na radosť! V novom seriáli V zovretí si totiž zahrá tehuľku. Aj keď jej v súkromí ešte nebolo dopriate stať sa mamou, túto rolu si vyskúša aspoň na obrazovke. A podľa všetkého sa na to veľmi teší!
V máji sa síce objavili špekulácie, že by mohla byť tehotná, keď moderovala šou Let´s Dance a pod šatami sa jej objavilo jemné bruško. Špekulácie sa však ukázali ako planý poplach. Janka na to nereagovala, je totiž známa tým, že si svoje súkromie prísne stráži.
Pred dvoma rokmi však spravila výnimku a k otázke materstva sa vyjadrila pre Nový Čas pre Ženy. „Je to citlivá otázka, ale odpoviem, že všetko je tak, ako má byť. Ak to má byť, tak to bude. Všetko je možné,“ opatrne odpovedala obľúbená herečka. Z jej reakcie je viac ako jasné, že by s manželom po dieťatku túžili, ale zatiaľ im nebolo dopriate stať sa rodičmi.
Kovalčíková je už 5 rokov šťastne vydatá za Adama Graňáka, brata hokejovej legendy Dominika Graňáka. Ich svadba v roku 2020 prebehla v úplnom súkromí a o ich vzťahu sa verejnosť dozvedela len minimum informácií.
Aj keď v súkromí zatiaľ matkou nie je, v novom seriáli V zovretí si to naozaj vyskúša. A k tomu divákov čaká silný príbeh plný zvratov. Seriál, ktorý sa začne vysielať 1. septembra, je podľa informácií zo Záhorskej Bystrice pútavým mixom psychologického trileru a hlboko emocionálnej rodinnej drámy, ktorá preverí vzťahy až na samotnú hranicu zničenia. Okrem Kovalčíkovej sa v seriáli objavia Monika Hilmerová, Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Adam Bardy, Bronislava Ištvánová, Simona Kollárová, Sväťo Malachovský, Zuzana Norisová či Henrieta Mičkovičová.
Hoci sa Kovalčíkovej v reálnom živote zatiaľ materstvo vyhýba, jej najnovší seriálový projekt ju môže posunúť k úplne novej životnej kapitole. Kto vie, možno práve na obrazovke si Janka zahrá svoju najkrajšiu životnú rolu – a možno sa o pár rokov dočkáme aj reálneho tehotenského bruška!
