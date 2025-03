Ďurovčíkov Zvonár u Matky Božej BODOVAL na Let's Dance: Diváci boli NADŠENÍ... Niečo FANTASTICKÉ!

(Zdroj: Tv Markíza)

Ján Ďurovčík je nielen vychyteným muzikálovým režisérom, ale predovšetkým choreografom. Už 27. marca bude mať premiéru nové baletné predstavenie pod jeho taktovkou s názvom Zvonár u Matky Božej. No a rozhodne sa je na čo tešiť. Dôkazom je malá ukážka, ktorú tanečníci predviedli v nedeľu večer na Let's Dance.

A diváci z nej boli nadšení. Nielen tí v sále, ktorí výkon odmenili potleskom v stoji, ale aj tí pri televíznych obrazovkách. „Úžasný výkon, fantastická choreografia,“ zhodujú sa komentujúci. „Úžasné, ani sa nečudujem, pán Ďurovčík je úžasný choreograf i režisér,“ znel ďalší z komentárov, či krátka, no jasná reakcia: „Famózne.“ Niet sa čo čudovať, Ďurovčík do novinky obsadil tých najlepších tanečníkov z celého sveta.

„Súbor prechádza vždy generačnou obnovou po niekoľkých rokoch a my sme teraz skúsili vypísať medzinárodný konkurz a hovorili sme si, že nejaký Maďar, Čech, Poliak sa možno dopraví a zrazu prišlo 150 ľudí z celého sveta od Japonska, cez Mexiko, New York... že my sme normálne nechápali,“ priznal choreograf v piatok v markizáckom Teleráne. Napokon vybral až 6 ľudí zo zahraničia. Aktuálne tak v súbore má okrem Slovákov aj Američanov, Angličanov či Talianov. Slováci im však výborne konkurujú.

Novinka vychádza zo známeho príbehu o Quasimodovi a Esmeralde, no nie je zasadená do historického prostredia. „My veríme, že to bude mix toho, čo poznáme - emócie, to všetko zostáva - ale to okolo je moderné poňatie príbehu, ktorý sa môže udiať kedykoľvek. A fór na tom je, že ten príbeh je tak plný emócií, že tam sú tri lásky zároveň, že sme si dovolili ísť pohybovo do úplne iných dimenzií, scénograficky, aj kostýmovo... A to z jedného dôvodu, že všetko sa môže meniť. Náš dej sa odohráva nevieme kedy, ale jediné, čo zostáva, je architektúra. Chrám Matky Božej tu zostáva naveky, preto máme na scéne skoro reálny veľký zvon, ale aj v tých kostýmoch, pohybe, réžii, vo všetkom sme siahli až na dno,“ uviedol Ďurovčík.

O kostýmy sa postaral talentovaný slovenský návrhár Lukáš Krnáč, ktorý choreografa svojim návrhom spočiatku prekvapil, napokon sa však rozhodol naň pristúpiť. Povedal si - síce nás zabijú, ale áno. „Teraz narážam na vetrovku Esmeraldy. Najprv navrhol kostým nymfy, ale potom priniesol tento nápad, a tu je dôkaz, že človek sa môže inšpirovať aj mladými tvorcami a vyzerá to skvele,“ priznal. Lístky na dychberúcé predstavenie Slovenského Divadla Tanca nájdete v sieti Predpredaj.sk.

