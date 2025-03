Rytmus vyšiel s pravdou von: KRÍZA v manželstve a ODLÚČENIE od rodiny!

(Zdroj: Instagram J.A.V./P.R.V.)

„Tam je všetko povedané v tom klipe…spievaš, že si sa s niekým rozišiel – s autom cez mesto unikám dvesto,“ hovorí o situácii „ako keby si sa s niekým rozchádzal.“ Ide o leto minulého roku, kedy to u nich doma s Jaminou celkom neklapalo a raper svoje pocity pretavil do hudby. S novou tvorbou vyšiel von po viac ako roku, nová EP nesie názov Rodina, Love a Spev. „Tento projekt vznikal minulý rok, keď sme žili oddelene," prekvapil Rytmus fanúšikov v podcaste Europa2.

A dôvodom nebolo iba extrémne pracovné vypätie. „Určite som problém aj ja veľký. Viem, ako vyzerá láska, viem, ako to má vyzerať, ale neviem to nejako prejaviť.“ Vyrastal totiž v prostredí, kde nepoznal objatie. Žiadna pusa od mamy, nič... Takže na to nebol zvyknutý a dodnes ho zmáhajú démoni z detstva: „Vieš ako to má správne vyzerať, ale nevieš to urobiť,“ priznáva s odhodlaním, že musí na sebe zapracovať. Aj jeho minulosť môže vraj za to, že dal prácu na prvé miesto. „Deti pochádzajúce z týchto stokárskych rodín to vytesňujú prácou. Hľadajú únik v robote, preto sú tam veľmi dobrí.“

Má ale fázy, kedy vie, že sa musí dať dokopy a pracovať na sebe. „Som dosť komplikovaný, nie je to sranda so mnou... Sú tam zlozvyky,“ priznáva. Keď na terapii zaznela otázka, či je sebec, povedal jasne: „Podľa mňa menší. Prvýkrát som to pri našej terapii počul poriadne do papule a rozobral som analýzu mojej povahy. Musel som nájsť, kde je problém, prečo to je,“ hovorí a ďalej si sype popol na hlavu. „Niekedy sú ti prednejšie veci ako ísť s rodinou na výlet. Aj keď to nechceš vedome. Len je ti to prirodzené, lebo tak žiješ celý život.“

Počas odlúčenia od rodiny sa však necítil najlepšie. „Bola to prázdnota, cítil som sa ako nejaký slobodný chalan, ale pritom tak nechceš žiť. A keď som videl malého a ženu… Vlastne my sme mali, tuším, aj zakázané volať spolu. To bolo brutálne,“ doplnil úprimne Rytmus s tým, že to pomohlo. Človek si začne manželstvo viac vážiť. „Snažím sa znova zapáliť oheň,“ znejú slová. „Odstrihnúť iba tak manželku s deckom nie je sranda,“ zamýšľa sa. Kým v hudbe by vedel byť terapeutom, v manželstve sa za odborníka nepovažuje. „Vo vzťahu som dosť negramotný, alebo bol…“ a vysvetľuje aj dôvod: „Keď si z rozvedenej rodiny, nevieš hovoriť zlé správy, radšej sa zamotávaš a klameš sám seba,“ hovorí s presvedčením, že sa v ňom iste vidí veľa chalanov. „Neviem rozprávať o problémoch,“ znie jeho otvorené priznanie, ako sa vo vzťahoch vždy tváril, že sa nič nestalo. Dnes sa zo svojich pocitov vyspovedal v skladbe Pri sebe, v ktorej opísal ťažké životné obdobie a popísal krízu vo vzťahu s manželkou Jasmínou, ktorej túto pesničku venoval. Ostáva iba veriť, že je už zažehnaná...