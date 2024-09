(Zdroj: Jan Zemiar)

BRATISLAVA - Po fenomenálnom úspechu koncertu Kontrafaktu v pražskej O2 aréne tento úspech zopakoval aj Patrik Rytmus Vrbovský. Ten predviedol nezabudnuteľnú šou, ktorou sa opäť zapísal do hudobnej histórie. Na koncerte nechýbali ani fantastickí hostia vrátane Rytmusovej ex – Dary Rolins. Čo na to Jasmina?

Raper Patrik Rytmus Vrbovský prednedávnom spôsobil vo vypredanej pražskej O2 aréne doslova ošiaľ! Na koncerte s názvom Rytmus-King Forever nechýbali raper Ego, spevák a producent Tomi Popovič, speváčka Tina a aj bývalá Rytmusova láska Dara Rolins. Rytmus hosťoval na Darinom koncerte v januári 2023 a Dara bez váhania a s radosťou prijala pozvanie na jeho koncert. Radisl sa Rytmus o tomto kroku aj s Jasminou? „Samozrejme, my sme to rozoberali doma, ale ani nebolo, že by sa spýtal, či je to dobrý krok. Skôr mi to oznámil v deň, keď mu Leoš volal, že je takáto ponuka a ja okamžite – jasné! Neviem si predstaviť, že Párty Dj by bolo bez neho!“ okamžite reagovala energická balkánka. „Práve na Darinom koncerte keď sa Patrik objavil, no... všetci o tom dodnes rozprávajú. A tak isto keď teraz Dara vybehla na jeho koncerte, tak sme si všetci povedali, že sú duety, ktoré môžeš nahradiť alebo odspievať sám, a potom sú takéto, ako napríklad tento ich, že si to proste nevieš predstaviť bez jedného z nich!“ dodáva.

Na pódiu Dara s Rytmusom predviedli skvelú šou a vyzerá to tak, že spory z minulosti sú zažehnané. Nie je však expartnerka medzi manželmi jablkom sváru? „Ja si myslím, že je pekné, keď ľudia udržiavajú pekné vzťahy, dokonca to považujem za správne aby spolu vychádzali,“ nešetrí úprimnosťou moderátorka, ktorá sa snaží so všetkými - vrátane bývalých partnerov - vychádzať dobre. V rozhovore Jasmina naznačila, ako to bolo s jej expartnermi a viac prezradila aj o vzťahu Dary a Rytmusa. Reč sa však zvrtla aj na často skloňované tehotenstvo! Takáto je pravda!

Jasmina o Rytmusovom vystúpení s EX Rolins: Čo si myslím o ich súčasnom vzťahu! (Zdroj: NL/TH)