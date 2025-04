Predstavenie parfému. Na snímke Lucia Šenková (Zdroj: Ján Zemiar)

Čerešne, čokoláda a neuveriteľne podmanivá vôňa. To všetko sľubuje nový parfum Love Potion Cherry on Top od známej kozmetickej značky. Na akcii spojenej s predstavením parfumu nechýbala ani vizážistka Lussi, ktorá svojim výzorom doslova vyrážala dych. Lussi sa totiž zmenila na sexi dračicu a na akciu dorazila v poriadne odvážnych latexových šatách. „Je to od návrhára, ktorý naozaj vie podtrhnúť ženskú krásu, takže aj ja keď sa niekedy necítim naozaj pekne, tak v tých šatách sa cítim ako žena vamp a tie šaty vo mne prebudili sebavedomie.“

Podľa známej vizážistky a produktovej menežérky Oriflame je však najviac sexi práve to, ak si žena verí a má sa rada.prezrádza Lussi, ktorá má rovnako ako každá žena dni, kedy sa necíti vo svojej koži.

Témou večera boli čerešne, ktorých farba je hitom tejto sezóny - a to v akejkoľvek forme. Nielen ako vôňa, ale aj make up, či hlavne módne kúsky vo všetkých odtieňoch. Touto čerešňovou mantrou sa aj Lussi sama riadila a svoj outfit doplnila čerešňovými náušnicami a zmyselnými, červenými perami. Inšpirujte sa nielen jej vizážou, no aj skvelými tipmi, čo bude toto leto naozaj in!

Sexi dračica Lussi zaodetá v latexe: Toto NESMIE CHÝBAŤ žiadnej žene! (Zdroj: NaJa/Ján Zemiar)