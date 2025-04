NEPRÍJEMNÁ skúsenosť známej krásky: Sexuálne obťažovanie od lekára!

(Zdroj: pixabay.com)

Hana Dědková sa zviditeľnila v markizáckej šou Love Island pred tromi rokmi. Zaľúbila sa tam do Slováka Jakuba Víteka, s ktorým dodnes tvoria pár. Aktuálne sa jej však stala veľmi nepríjemná situácia, ktorú na vlastnej koži nechce zažiť nikto. Na sociálnej sieti Instagram priznala, že mala zlú skúsenosť s istým lekárom. Pôvodne však to, čo sa stalo, prezradiť nechcela, no potom sa rozhodla ísť s vecou von.

(Zdroj: Tv Markíza)

„Lekár, ktorý ma vyšetroval na sone, tak chcel, aby som si dala dole nohavičky. Keď som povedala, že je mi to nepríjemné, tak po mne začal revať," zverila sa pre web nova.cz. „Vyšetroval ma na sone až skoro k prirodzeniu, a keď som sa chcela zakryť, tak na mňa nakričal, že nemôžem. Celá som ztuhla, nebolo mi to príjemné. Do toho som mala aj svoje dni. Bolo to traumatizujúce," dodala. „Po tejto skúsenosti som sa rozhodla, že to tak nenechám a budem to riešiť ďalej. Hlavne, aby sa to neopakovalo u iných žien a dievčat. Volali sme si s riaditeľom nemocnice a momentálne sme podali sťažnosť,“ priznala.

Jej priateľ Jakub, s ktorým sa dali dokopy v druhej sérii Love Islandu, s Hankou bohužiaľ nemohol byť a podporiť ju, pretože bol v zahraničí. Snažil sa ju ale podržať aspoň na diaľku. „Povedal mi nech som silná. Čo sa iné k tomu dá povedať. Tiež sa pýtal, či to nebol od lekára nutný prístup, ale nebol," uzavrela Hanka.