Herečka (31) z jojkárskej Nemocnice: Deti vôbec NECHCE... Dôvod vás ŠOKUJE!

Je akýmsi štandardom, že sa od ženy očakáva, že v istom veku porodí dieťa. A ak ho nemá, predpokladá sa, že za to môžu zdravotné problémy. Čoraz viac žien však v dnešnej dobe potomkov nemá, lebo ich skrátka nechce. Dôvody na to majú rôzne...

K takejto skupine žien patrí aj herečka Eva Mores, ktorá hviezdi v jojkárskej Nemocnici. K deťom má veľmi dobrý vzťah a aj oni milujú ju, no po vlastných deťoch netúži. Priznala to na sociálnej sieti Instagram. „Myslím si, že by som bola skvelá mama (Nie preto, že mi to všetci hovoria. Myslím si to o sebe sama za seba.) Napriek tomu vlastne detičky nechcem,“ prekvapila svojou otvorenosťou Eva.

„Z dôvodu, ktorý sa asi nestretne s pochopením, ale nebudem si vymýšľať žiadny iný len preto, aby som vám bola sympatická. Nechcem deti, pretože ma detí tá predstava, že by som mala mať v živote niekoho, koho by som až tak milovala. Láska, ktorá by ma mala natoľko presahovať, ma desí. Nechcem nikoho až tak milovať, ako matka miluje svoje dieťa. Nechcem mať v živote nikoho, komu keby sa niečo stalo, tak ma j*bne. Desí ma to,“ šokovala svojim vyjadrením herečka.

A tento pocit sa rokmi nemení, naopak sa prehlbuje. „Ja hrozne hlboko cítim veci, a preto niektoré druhy vzťahov zažiť radšej nechcem. A prečo mám vymyslené mená pre deti, ktoré nechcem? Lebo akokoľvek deti nechcem, keby sa náhodou stalo, že otehotniem, nedokázala by som ísť na potrat. Nikoho za takéto rozhodnutie nesúdim ani nehodnotím, božechráň, je to len o mne, že poznám svoje limity a viem, že interupcia by bola ďaleko za hranicou tohto, čo by som dokázala zvládnuť,“ dodala. Celé jej vyjadrenie si môžete prečítať nižšie.

(Zdroj: Instagram E.M.)