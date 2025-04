Slovenskú herečku VYTOČILA politická situácia: Vaše peniaze idú na renty skorumpovaným zlodejom!

Eva Mores (Zdroj: Tv Joj)

BRATISLAVA - Politická situácia na Slovensku opäť rozvírila emócie. Kým časť spoločnosti víta návrat Roberta Fica k moci, iní čoraz hlasnejšie vyjadrujú rozčarovanie a obavy z vývoja v krajine. Do radov kritikov sa nedávno otvorene zaradila aj herečka Eva Mores, ktorá na sociálnej sieti adresovala vláde ostré, no autentické slová. Hovorí o sklamaní, strachu, aj o dopadoch politiky na tých najzraniteľnejších.

Politická situácia na Slovensku už dlhší čas polarizuje spoločnosť a rozdeľuje ľudí do dvoch výrazne odlišných táborov. Na jednej strane stoja tí, ktorí s aktuálnou vládou nesúhlasia – kritizujú jej rozhodnutia či spôsob komunikácie. Na strane druhej sú tí, ktorí vyjadrujú spokojnosť s tým, že sa k moci opäť dostal Robert Fico, a veria, že krajinu vedie správnym smerom. Medzi tých, ktorí patria k nespokojným hlasom, sa otvorene zaradila aj herečka Eva Mores. Svoj postoj vyjadruje verejne a netají sa tým, že vývoj na slovenskej politickej scéne ju znepokojuje. Otvorene o tom prehovorila aj na sociálnej sieti Instagram.

„Voliči tejto vlády majú miliardu dôvodov na to, aby sa všetkým ospravedlnili za to, čo sa v tejto krajine deje. Za to, že všetky problémy, ktoré v tejto krajine boli, sa namiesto vyriešenia alebo aspon riešenia len prehľbili a zväčšili do gigantickych rozmerov," začala. „Za to, že ťažko zarobené peniaze VÁS VŠETKÝCH idú na trvalé renty skorumpovaným zlodejom, ktorí namiesto zaoberania sa reálnymi vecami a úprimnej snahy riešiť skutočné problémy tejto krajiny, sa už ani nesnažia zakryť skutočnosť, že pre svoje nakradnuté blaho, len drasticky a brutálne znižujú životnú úroveň a ohrozujú budúcnosť všetkých, ktorí v tejto krajine žijú," pokračovala.

„Od najzraniteľnejších skupín (dôchodcovia, rodiny s deťmi, slobodné matky, ľudia so zdravotným postihnutím) až po vzdelaných, šikovných a ambicióznych ľudí, ktorí boli reálnym prínosom pre túto krajinu, nezlomili nad ňou palicu, a v mnohých smeroch suplovali jej neschopnosť a skorumpovanosť. Mne by to mohlo byť jedno, lebo nemám deti a som zodpovedná len sama za seba," dodala. „Ale som obklopená ľuďmi, na ktorých každodenný život, má politika tejto vlády taký drastický dopad, že je mi z toho do plaču. Vaša voľba mala najdrastickejší dopad na tie najzranitelnejšie skupiny. Ešte raz túto vládu zvolíte, tak ostanete v tejto krajine sami. Nepostará sa o vás tento štát, pretože to nie je v jeho záujme. Nepostarajú sa o vás vaše deti a vnúčatá, pretože na to už o chvíľu nebudú mať žiadne prostriedky. Ostanete tu sami a nebudete mať čo jesť," uzavrela.