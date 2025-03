DESIVÉ SLOVÁ známeho Slováka: Reaguje na Fica... POSLEDNÉ slobodné leto?!

(Zdroj: topky)

Nikita Slovák je nielen slovenským režisérom, ale v posledných rokoch sa verejne vyjadruje aj k politike. Aktuálne verejnosť vyzýva, aby sa zúčastnili piatkových protestov. No a napísal k tomu dlhý a desivý text. Podľa jeho názoru nespravodlivosť zostáva nespravodlivosťou a Ficov útek z demokracie sa zrýchľuje.

„Sú to už tri roky, hrdinovia sú ešte väčší hrdinovia a kolaboranti sa už ani nehanbia. Napriek tomu nespravodlivosť ostáva nespravodlivosťou a Ficov útek z demokracie sa zrýchľuje. Videl som video ukrajinského zajatca, povedal ticho Slava Ukraini, ozvala sa salva a telo poskakovalo na zemi ako vo filme, ale nebol to film. A nenávistný hlas toho kto strieľal, zvrieskol Suka!“ opísal Slovák.

(Zdroj: TASR)

„Píšem to tu, mojim ľuďom, chlapi z Poltára s ruskou zástavou by kričali: Dobre mu tak! Vlastenci z Michaloviec by sa smiali, ženy zhrubnuté strachom a nenávisťou by sa aspoň trochu v tom smutnom živote potešili,“ pokračoval režisér. „Kedysi som čítal ako členovia hlinkovej gardy, ale aj obyčajní ľudia chodili mlátiť vyhladovaných, vystrašených židov ku vlakom a nechcelo sa mi veriť,“ zaspomínal si.

„Povesť klamala, neexistovali sitnianski rytieri, to sa z hlbín času vrátili gardisti a arizátori. Verím, že by boli schopní oberať o všetko aj úbohých ukrajincov,“ dodal. Za posledné roky sa vraj dokonale ukryli a toľko hnusu, koľko preteká našimi ulicami, sme nevideli desaťročia. „Ja sa ale nechcem vzdať, nechcem, aby sme zhrubli, nechcem mať zvapenatelé srdce, chcem sa brániť. Šírim hystériu, lebo kopec politikov sa tvári, že sa nič nedeje, ale možno nás čaká posledné slobodné leto,“ desí svojimi slovami Slovák.

„Vyzývam všetkých dobrých demokratických ľudí, buďme pripravení. S lúzou sa nedá dohodnúť, lúza sa dá len poraziť, prehlasovať. Každý, kto teraz hádže filntu do žita, oberá svoje deti o budúcnosť, o slobodu, cestovateľov o európsky pas, dobrých ľudí o domov a vydáva dobrovoľne svoju vlasť tým, čo chcú von z EU a NATO,“ dodal režisér.

