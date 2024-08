Na Festivale zábavy-Piešťanské zábaly sa zabávali aj herci (Zdroj: Ján Zemiar)

Piešťany opäť žili kultúrou! V kúpeľnom mestečku odštartoval prvý ročník festivalu s názvom Festival zábavy-Piešťanské zábaly, ktorý vznikol pod taktovkou herca Jozefa Vajdu. Jedinečný festival tak prilákal všetkých, ktorí si chceli užiť skvelé predstavenia, koncerty a na svoje si prišli aj tí najmenší. Na Festivale zábavy, ktorým žili Piešťany uplynulé štyri dni, sa to hemžilo nielen návštevníkmi, ale aj hereckými hviezdami. Nikita Slovák, Andrea Karnasová, Maroš Kramár, Peter Trník, Lucia Vráblicová, Michal Jánoš...to je len zlomok známych hereckých osobností, ktoré účinkovali v jednom z predstavení, prípadne si sami prišli vychutnať festivalovú atmosféru. Návštevníci mali dokonca možnosť od svojich obľúbených hercov získať autogram. My sme však boli zvedaví, kvôli komu by boli ochotní stáť na autogram spomínaní herci? Maroš Kramár neostal svojmu zmyslu pre humor nič dlžný, no čerešničkou na torte bola odpoveď herečky Bibiany Ondrejkovej! Tá si zaspomínala na svojho nebohého kolegu Ľubomíra Pauloviča, s ktorým zažila viac než zaujímavú stuáciu.

Nič vtipnejšie neuvidíte! Herecké hviezdy o svojich idoloch: Ondrejkovej spomienka na Pauloviča vás dostane! (Zdroj: NL/TH)