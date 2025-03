Let's Dance štartuje už dnes: Aha, na parkete sa zvŕtali aj TÍTO politici!

Let's Dance párty (Zdroj: Ján Zemiar)

Martina Šimkovičová (53)

Začínala ako moderátorka na obrazovkách televízie Markíza. Nastúpila do nej v roku 1998. Najprv moderovala športové spravodajstvo, potom s Patrikom Švajdom hlavné večerné správy. V štvrtej sérii šou Let's Dance previedla svoje tanečné schopnosti. Po boku Tomáša Antálka to dotiahli na 3. miesto.Televíznu kariéru prerušila v roku 2013 po narodení najmladšej dcéry, no o dva roky neskôr sa vrátila na obrazovku. Začala moderovať vlastnú reláciu Reflex Špeciál, ktorá však bola pre nízku sledovanosť stiahnutá z vysielania. V televízii Markíza pôsobila takmer 18 rokov, avšak spolupráca s ňou bola ukončená po tom, ako na sociálnej sieti zdieľala príspevky namierené proti utečencom. Neskôr začala moderovať v internetovej televízii s názvom Slovanom. Šimkovičová si to v roku 2016 namierila aj do politiky. Dostala sa do parlamentu na kandidátke strany Borisa Kollára Sme rodina. V roku 2023 kandidovala vo voľbách na kandidátke SNS a bola zvolená za poslankyňu. A od 25. októbra toho roka bola vymenovaná za ministerku kultúry.

Martina Šimkovičková v Let's Dance (Zdroj: TV Markíza)

Erik Ňarjaš (39)

Bol poslancom Národnej rady SR v rokoch 2020 až 2023. Do parlamentu sa dostal na kandidátke strany OĽANO. Predtým sa však živil ako tanečník. Začínal ako majster sveta spoločenských tancov. Ľudia si ho môžu pamätať aj z tanečnej šou Let's Dance. V roku 2006 tancoval po boku Marianny Ďurianovej, o dva roky neskôr zvŕtal na tanečnom parkete fitnessku Zoru Czoborovú, v 2010 to bola Simona Krainová. Po 7 rokoch rokoch sa znova postavil na parket. Vtedy s tenistkou Danielou Hantuchovou. Po konci v politike sa Ňarjaš vytratil z verejného života. Minulý rok sa denníku Plus jeden deň však podarilo zistiť, že žije v Dubaji a aktívne tam investuje do nehnuteľností. V roku 2022 sa oženil. po pomerne krátkej známosti si zobral za ženu letušku Alinu z Kirgizska.