Slovensko bude mať zastúpenie medzi svetovou elitou: TENTO šampión dostal ponuku, aká sa neodmieta!

Tomáš Možný (Zdroj: RFA)

Ešte pred prestupom do MMA bol Možný súčasťou najprestížnejšej kickboxerskej organizácie na svete. V Glory Kickboxing absolvoval dokopy 6 zápasov, z ktorých dvakrát odchádzal ako víťaz. Jeden z triumfov dosiahol proti Danielovi Škvorovi, čím potvrdil post česko-slovenskej jednotky v ťažkej váhe. Nedávno americká organizácia oznámila Možného prestup, a tak po dlhšom čase bude mať Slovensko zastúpenie aj medzi svetovou elitou v kickboxe. Možný bude súčasťou pripravovaného turnaja Last Heavyweight Standing, pričom slovenskému bojovníkovi patrí číslo #27.

Organizácia RFA má spoluprácu s mnohými bojovníkmi postavenú na tom, že majú povolené štarty aj v kvalitnejších svetových ligách. Neplatí to len o MMA bojovníkoch, ktorí pravidelne nastupujú v KSW, ale aj o postojároch. Podobne to bude aj v prípade Tomáša Možného, ktorý naďalej zostáva šampiónom ťažkej váhy pod MMA pravidlami. Organizácia dokonca na svojich sociálnych sieťach oznámila, že onedlho ohlási Možného ďalšieho súpera, ktorého by mal najbližšie vyzvať vo svojej prvej titulovej obhajobe. Najbližší galavečer organizácie RFA sa uskutoční 14. marca v Bratislave. Vstupenky naň si môžete zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.