TOTO sú prvé 3 nevesty z Ruže: O ženícha zabojuje aj 50-nička!

Rasťo Zvara (Zdroj: TV Markíza)

Televízia Markíza predstavila prvé 3 nevesty, ktoré zabojujú o srdce 33-ročného Rasťa. Toto sú ony:

Sofia Vrabčeková (22), podnikateľka, Bratislava

Sofia pochádza zo Záhoria a od malička bola cieľavedomá športovkyňa. Už v 15 rokoch odišla do Ameriky, kde v Arizone reprezentovala školu v tenise, čo ju naučilo sebestačnosti a zodpovednosti. Sny o podnikaní mala od detstva, preto študovala manažment hotelierstva a gastra v Anglicku a Holandsku. Pracovitosť kombinuje s umeleckou dušou – miluje módu, architektúru, maľbu aj literatúru. Zaujíma sa o spiritualitu a sebarozvoj, svoj život sa snaží romantizovať. Neznáša rutinu, vo voľnom čase cvičí, tancuje, cestuje a venuje sa blízkym. Verí, že láska by sa mala oslavovať a hľadá rovnako vyspelého muža, ktorý vie, čo chce.

Sára Vrabčeková (22) (Zdroj: TV Markíza)

Kristína Vargová (24), zdravotná sestra, Košice

Kristína je 24-ročná zdravotná sestra z Košíc s veľkým srdcom a vášňou pre život. Práca v ORL ambulancii ju napĺňa, no vo voľnom čase ju najčastejšie nájdete na svahu pri lyžovaní alebo vo fitnescentre. Miluje líčenie, ktoré jej umožňuje prejaviť kreativitu, a venuje sa aj skrášľovaniu iných. Voľné chvíle trávi s rodinou, kamarátkami a svojím milovaným psíkom, s ktorým rada chodí na prechádzky do prírody. Je veselá, spoločenská a vždy ochotná pomôcť. Váži si drobné radosti života a hľadá ambiciózneho, tmavovlasého muža, s ktorým by mohla zdieľať svoju energiu a optimizmus.

Kristína Vargová (24) (Zdroj: TV Markíza)

Daniela Draganová (50), trénerka, spisovateľka, Malaga

Daniela je optimistická a energická matka troch detí, ktorá posledných 15 rokov žije na juhu Španielska. Vyštudovala matematiku a geografiu, no jej vášňou je zdravý životný štýl, šport a tanec, ktorým sa venuje ako trénerka a učiteľka. Má rada prírodu, pohyb a písanie – minulý rok vydala svoju prvú knihu pri príležitosti 50. narodenín. Po dvoch rokoch bez partnera sa rozhodla skúsiť šťastie v reality šou Ruža pre nevestu. Svojím životným krédom „A mysli si, čo chceš…“ sa riadi aj teraz, keď sa odvážne púšťa do súboja o mladšieho muža s oveľa mladšou konkurenciou.

Daniela Draganová (50) (Zdroj: TV Markíza)