Senzácia v Inkognite! Úlohy sa obrátili, hostka si zgustla na hádačoch: Toto je PONIŽUJÚCE!

Inkognito (Zdroj: TV JOJ)

Lenka odhalila, že je približne 50 Slovákov, ktorí sa živia ako lodní stewardi. Sama sa plaví hlavne po Grónsku, arktickej Kanade a Severnom mori. No nejde len tak o hocijaké plavidlá – hovoríme o luxusných jachtách. „Máme profesionálneho michelinského šéfkuchára. My sme luxusná superjachta,“ vysvetlila Lenka. Jakub Prachař okamžite zbystril: „Má to helikoptéru?“ Stewardka bez zaváhania odpovedala: „Áno, má a aj ponorku to môže mať.“ Moderátor Vlado Voštinár sa jej následne opýtal, kto sú klienti takýchto exkluzívnych plavieb. Lenka diplomaticky odpovedala: „Všetci s nejakým väčším účtom. Politici, kráľovské rodiny…“

V tej chvíli Voštinár pohotovo položil otázku, ktorá vyvolala napätie v sále: „Aj slovenskí politici?“ Lenka sa len tajomne usmiala a nastalo ticho. Bolo jasné, že na túto tému nemôže hovoriť, no jej výraz hovoril jasnou rečou. Keď sa rozhovor zvrtol na samotných hádačov, Prachař sa so šibalským úsmevom spýtal: „Keď nás tu takto vidíte, myslíte si, že my by sme na tej lodi mohli niečo ponúknuť?“ A práve tu prišla veta, ktorá všetkých odrovnala. Lenka so serióznou tvárou odvetila: „Pravidelne najímame nejakých komediantov.“

V tom momente vybuchla celá sála smiechom. Zuzka Kubovčíková Šebová a Jakub Prachař sa rozosmiali až tak, že im tiekli slzy a herečka to svojou reakciou zaklincovala. A ak si hovoríte, koľko taký luxus stojí, pripravte sa – prenájom jednej takejto jachty s kompletným servisom vyjde na neuveriteľných... fúha! Dozviete sa vo videu a pozrite si aj reláciu Inkognito v utorok o 20.30 na JOJ-ke.





