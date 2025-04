OSTRÉ slová v Inkognite! Kramár si DOBERAL Studenkovú: NAZVAL ju... Ako si toto mohol DOVOLIŤ?

Maroš Kramár si uťahoval z kolegyne Zdeny Studenkovej. (Zdroj: TV JOJ)

Indícia "S každým som hneď na nože" ponúkala priestor na najrôznejšie interpretácie. A zatiaľ čo Hudák sa snažil herečke polichotiť slovami: "Zdenka je nielen pôvabná, ale aj múdra. To všetci veľmi dobre vieme, ale je dobré si to pripomenúť," Kramár si to nenechal ujsť a okamžite vystrelil na svoju dlhoročnú kolegyňu. „A tiež je s každým hneď na nože.“

Studenková, ktorá sa nedá len tak zaskočiť, mu okamžite pohotovo odpovedala: „Ale no, to hovoríš ty? Čo ťa ľúbim jak koňa už toľko rokov.“ Kramár sa však nedal a s lišiackym úsmevom odvetil: „Veď ja viem...“ a dodal výrok, po ktorom sa štúdio otriasalo smiechom a aj samotná Studenková sa nemohla ubrániť smiechu. A ako ináč, Hudák sa snažil diplomaticky zasiahnuť...

Keď sa nakoniec dopátrali k tomu, že indícia sa týkala nožov na korčuliach, hádači sa chceli posunúť ďalej. Hudáka napadlo, že by mohol mladý hosť zbierať korčule. A tu prišiel opäť na rad Kramár, ktorý si do Studenkovej opäť rýpol. Diváci opäť vybuchli smiechom, no Studenková si v tomto momente zachovala kamennú tvár a len poznamenala. „Maroško, naskytne sa chvíľa, keď ti to vrátim." A my sa už teraz tešíme, kedy to bude!





