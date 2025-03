Predvianočný event v ateliéri Fera Mikloška (Zdroj: Ján Zemiar)

Módny návrhár Fero Mikloško sa opäť vrátil do Pálffyho kaštieľa vo Svätom Juri. Tentokrát však dôvodom nebola módna prehliadka, ale pozvanie na svadobnú výstavu, ktorú poctil svojimi najkrajšími svadobnými kúskami. A k akým trendom inklinuje? „Ja teraz skôr k tým moderným, ale už by som poškuľoval aj po tých väčších róbach. Ja si myslím, že ten trend je taký umiernenejší a tie strihy jednoduchšie a odľahčenejšie, keďže nevesta sa chce baviť do rána, tak chce byť v komforte oblečená,“ dodáva Mikloško, ktorý je známy svojou láskou k extravagancii. Čo sa týka svadby, riadi sa však heslom – menej je viac.

A to sa podľa módneho guru týka aj doplnkov.

Skvelým krokom, ktorý aj sám Mikloško využíva pri svojich módnych prehliadkach, je pomoc stylistu. Všetkým nevestám preto odporúča využiť rady odborníka, ktoré sú nezaplatenie. Vo videu však módny expert prezradil aj tie najväčšie svadobné prešľapy! Tomuto sa podľa neho treba vyhnúť oblúkom.

Módny guru Mikloško predstavil tri modely svadobných šiat: NEVESTY, tomuto PREŠĽAPU sa vyhnite! (Zdroj: NaJa/Ramon Leško/Ján Zemiar)