Kollárova mamička odhodila šaty: TOTO telo môže Borisovi závidieť každý!

Boris Kollár, Laura Vizváryová (Zdroj: Ján Zemiar)

KOH SAMUI - Mnoho Slovákov vyhľadalo cez zimné obdobie trochu tepla. Ešte viac z nich sa vybralo práve do Thajska na ostrov Koh Samui. Urobili tak i Laura Vizváryová a Boris Kollár. Fúha, Thajcom sa musela z blondínky zatočiť hlava!

Mnoho ľudí v zime túži uniknúť pred chladom a vyhľadáva teplo a exotiku. Niet sa čomu čudovať – slnko, piesočnaté pláže a tyrkysové more sú dokonalým únikom pred mrazivým počasím. Stráviť zimné obdobie v tropickej destinácii je skvelý spôsob, ako si oddýchnuť, načerpať novú energiu a vychutnať si letnú atmosféru aj uprostred zimy.

Navyše, pobyt v teple má pozitívny vplyv na náladu a zdravie, takže takáto dovolenka je nielen príjemná, ale aj prospešná. Svoje o tom vedia aj Laura Vizváryová a Boris Kollárom, ktorí aspoň na istý čas unikli pracovným povinnostiam a užívajú si jeden druhého a samozrejme aj krásy Thajska. Práve tam momentálne dovolenkujú.

Blondínka ich dovolenku zaznamenáva aj na sociálnu sieť Instagram a pravidelne sa so svojimi fanúšikmi delí o nádherné zábery miest, ktoré navštevujú. A nielen to! Laura sa delí aj o snímky, na ktorých pózuje v plážovom oblečení alebo samotných plavkách, a treba uznať, že jej to vždy mimoriadne pristane. Na najnovších fotkách predviedla dokonalú postavu, ktorú Borisovi môže závidieť nejeden muž. FOTO jej sexi postavy nájdete v galérii.