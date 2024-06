VOJNA Kollárových mamičiek POKRAČUJE: Laura sa NEUDRŽALA... Richterová, ty si ODPAD spoločnosti!

(Zdroj: Ján Zemiar/Instagram L.V.)

Prednedávnom médiami otriasla správa o bitke v dome Borisa Kollára. Jeho mamičky si skočili do vlasov. No a vyzerá to tak, že si stále nedajú pokoj. Drsné odkazy si posielajú aj naďalej cez sociálne siete. Laura Vizváryová to tentokrát Barbore Richterovej nedarovala.

„Barbora, si obyčajná handra pre mňa, ktorá bola Borisova tajná milenka, keď mal oficiálnu partnerku Andreu Heringhovú. Roky si sa snažila dostať na jej miesto... Na to ľudia zabudli. Pripomeniem ti to Barborka! A keby si chcela vedieť, Andrey nesiahaš a nikdy si nesiahala, a to v ničom ani po jej členok,“ vyjadrila sa spočiatku blondínka. Laura tiež ozrejmila, že Richterová mala napadnúť v minulosti Paulu Simoes a koniec koncov i ju samotnú.

„Napadla aj mňa, keď som vstúpila do takzvanej koňakovej miestnosti v dome Borisa Kollára so slovami: "Kto si ty?". Po prvé, ja si nemyslím, že som niekto, ale ja by som sa chcela teraz verejne opýtať Barborky, kto je ona a na toto ju vyzývam, kto si ty Barbora Richterová, povedz nám to. Chceš aby som to povedala ja?“ uviedla. Tiež prezradila, že má silné dôkazy o rasistických výrokoch Richterovej. „Je veľmi smutné a naozaj je to tragédia, že jedna žena a matka v 21. storočí sa takto chová a vyjadruje. Ty sa hanbi, lebo podľa mňa si jeden odpad spoločnosti,“ dodala kráska.