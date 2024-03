Traumatizujúci pôrod Kollárovej mamičky: Hrozné, čo zažila!

Borisova Laura prehovorila o pôrode (Zdroj: Instagram L.V/B.K.)

BRATISLAVA - Pôrod je pre každú ženu tým najvzácnejším momentom na svete. Privedie na svet nový život. Pre Kollárovu mamičku to ale bolo druhýkrát traumatizujúce!

Laura Vizváryová priviedla na svet svojho druhorodeného synčeka minulý rok v júli. S expolitikom Borisom Kollárom mu vybrali meno Abner. Aktuálne trávia spoločne veľa času v Dubaji. No a blondínka pri mamičkovských povinnostiach, stíha aj podnikať či starať sa o sociálne siete.

Naposledy odpovedala na otázky na Instagrame, kde sa vyjadrila, že by už nešla do spinálnej anestézy pri pôrode. A istého zvedavca zaujímalo prečo. „Môžete, prosím, zdeliť prečo by ste volili celkovú anestézu namiesto spinálnej?“

„Ja iba preto, že druhýkrát to bolo pre mňa traumatizujúce, malého nevedeli vybrať. Zvýšil sa mi veľmi tep pri vpichnutí spinálky... a šitie som už cítila. Následne mi po cisárskom reze začali pôrodné kontrakcie, ktoré trvali 24 hodín. Prvý cisársky bol však úplne v poriadku. Za mňa - nechcela by som byť už pri vedomí pri cisárskom reze,“ zverila sa.

Boris Kollár s Laurou Vizváryovou (Zdroj: Ján Zemiar)