TRAPAS ženícha Radka v Survivore: Porazila ho aj posledná žena... Hneď na začiatku takmer VYPADOL!

(Zdroj: TV Markíza/Voyo)

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA - Včera na markizáckom Voyo odštartovala nová séria najdrsnejšej reality šou Survivor. Jedným s odvážlivcov, ktorí si na ostrov prišli zmerať sily, je aj ženích z 2. série Ruže pre nevestu Radko Urbanyak (34). No zatiaľ čo na Srí Lanke sa prezentoval ako športovo nadaný muž, v Dominikánskej republike si hneď vyrobil hanbu. Porazila ho aj posledná žena... Len čo prišiel na ostrov, takmer vypadol!

Fanúšikovia najdrsnejšej reality šou Survivor majú opäť dôvod na radosť. Na markizáckom Voyo v pondelok odštartovala 4. séria projektu. Divákom sa predstavili noví súťažiaci zložení zo známych, ale aj neznámych Čechov a Slovákov. Hneď v úvode moderátor Ondřej Novotný šokoval netradičným rozdelením kmeňov, keď vyhlásil, že ženy a muži budú bojovať zvlášť.

No ešte predtým, než sa súťažiaci stali oficiálnymi členmi kmeňov Bohyne a Dobyvatelia, museli o svoje miesto na ostrove zabojovať v prvom "súboji". Po vyskočení z lode museli čo najskôr doplávať na pláž, no a ten, ktorý sa dotkol pevniny ako posledný, bol odkázaný na milosť či nemilosť zvyšných stroskotancov. No a tým najslabším článkom sa hneď v úvode stal ženích Radko Urbanyak.

(Zdroj: TV Markíza/Voyo)

Hoci sa v Ruži pre nevestu prezentoval ako zdatný športovec, najdrsnejšia reality šou overila jeho kvality. No a ukázalo sa, že plávanie nie je jeho silnou stránou. Porazila ho aj posledná žena, a tak súperi museli rozhodovať o tom, či si hneď po príchode na ostrov pobalí kufre a odletí späť na Slovensko alebo mu dajú šancu bojovať.

Za jeho odchod hlasovalo dokopy 7 ľudí, stačili tak len 3 hlasy na to, aby ženích zažil expresný koniec v šou. Slováka si však okamžite zastal Pája z Love Islandu, ktorý nekompromisným súperom prehovoril do duše. „Predstavte si, že ste na jeho mieste. Správate sa ako potkany,“ zahlásil. Radko tak v súťaži zostal... A napokon tvrdil, že Samanthu, ktorá dorazila na pevninu pred ním, vraj nepredbehol úmyselne.

(Zdroj: TV Markíza/Voyo)