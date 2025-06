Ženícha Radka NESPOZNÁTE: Ulízané háro je FUČ... Teraz by sa oňho POBILA každá!

Radko Urbanyak (Zdroj: Vlado Anjel)

Radko Urbanyak, z druhej série Ruže, je momentálne zatienený aktuálnym ženíchom Rasťom Zvarom. Ten žne samé chvály na svoj výzor, prejav i šarm. No ak by sa pred kamery opäť postavil Radko, pobila by sa oňho každá. „Keby takto ideš do Ruže, tak sa tam tie aj pobijú," znel jeden z komentárov. Totálne sa totiž zmenil. Radka by ste na ulici možno ani nespoznali! Preč sú časy jeho uhladeného účesu.

Zo seriózneho fešáka s ulízaným három je dnes sebavedomý a ešte príťažlivejší chlap. Jeho premena spôsobila doslova rozruch na sociálnych sieťach, kde sa pod jeho fotkami nachádza jeden kompliment za druhým. Fanúšičky, ktoré ho v šou zbožňovali, dnes nešetria slovami chvály. A hoci to s láskou pred kamerami nevyšlo, zdá sa, že Radko je momentálne v najlepšej forme – fyzickej aj psychickej. Zmena imidžu mu naozaj neskutočne pristane. Čo poviete?