Rok od ATENTÁTU na premiéra! Podujatie, nad ktorým Petraník KRÚTI hlavou: Jasný ODKAZ Ficovi

Jakubovi Petraníkovi príliš nevoňajú rozhodnutia Roberta Fica. (Zdroj: archív)

Premiér osobne vystúpi pred verejnosťou a účastníci si vypočujú aj svedectvá priamych aktérov dramatických chvíľ. Do témy však nečakane prehovoril aj bývalý superstárista Jakub Petraník – a rozhodne si nebral servítku pred ústa. „Ja si teda pamätám aj atentát na pápeža Jána Pavla II., ale na čo si už nespomínam je, že by z toho robil jarmok s cukrovou vatou a trdelníkmi. Ak by niekto chcel zneuctiť atentát, tak by to neurobil ináč...“ napísal spevák na sociálne siete.

Výročné podujatie sa bude konať v rovnaký deň a na rovnakom mieste, kde sa atentát pred rokom odohral – pred Domom kultúry v Handlovej, krátko po rokovaní vlády o 15:00 hod. Presne o 14:35 15. mája 2024 tam dôchodca Juraj Cintula vypálil päť rán na premiéra Fica, pričom ho štyrikrát zasiahol.

Podľa vyjadrenia strany Smer sa má Robert Fico na mieste prihovoriť verejnosti a vystúpiť ako „ten, ktorý hrdo nesie kríž zranení“. Súčasťou programu majú byť aj rozhovory so svedkami a dôstojná spomienka na dramatický deň. Premiér sa do Handlovej vracia rok po atentáte. Okrem spomienkového podujatia je naplánované aj rokovanie vlády SR a bezpečnostnej rady, ktoré má reagovať na nárast nenávistných prejavov v spoločnosti.