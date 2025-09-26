Vláda schválila zákon DVOCH pohlaví. Petraník reaguje: Toto je ÚTOK, zmarili šance na lepší život!

BRATISLAVA - Bývalý superstarista Jakub Petraník sa nezdržal a pustil sa do politikov po tom, čo dnes parlament schválil ústavný zákon, ktorý stanovuje, že existujú len dve pohlavia – muž a žena. Zmena prešla potrebnou trojpätinovou väčšinou a rozdelila Slovensko.
Petraník, ktorý sa hrdo hlási k LGBT komunite, reagoval vo svojom typickom sarkastickom štýle. „Stredovek neskončil," napísal pod video, ktoré zvaesil na svoj Instagram. „Kamaráti, tak konečne tu máme schválený ústavný zákon o tom, že si môžeme vyberať len z dvoch pohlaví – medzi mužom a ženou,“ začal.
S iróniou dodal: „Ja si vyberám to, že som muž. Som rád, že to máme už takto genitálne ukotvené, ale ak by ste si chceli vybrať z rodov, tam ich stále zostáva 72. Takže si kľudne môžete vybrať svoju rodovú identitu, ale pohlavie si viete vybrať len z týchto dvoch,“ pokračuje. Vo videu síce nešetril iróniou, pre Topky však pridal aj oveľa tvrdšie slová…
Zástancovia tohto zákona hovoria o ochrane tradičných hodnôt, odporcovia upozorňujú na diskrimináciu a ohrozenie práv menšín. „Je to len ďalší útok na inak orientovaných ľudí za vidinou získať politické body. Oni dobre vedia, že pohlavie nie je rodová identita a dobre vedia aj to, že ich volič je podľa prieskumov menej vzdelaný, preto to nevie uchopiť. Ak majú pocit, že teraz lepšie vedia, čo majú medzi nohami, tak je to dobré, ale okrem toho, že útočia na menšiny, tak jedným ťahom zmarili šance na lepší život aj deťom v detských domovoch – keďže schválili aj to, že adoptovať dieťa si môžu len zosobášení ľudia,“ povedal Petraník pre Topky.sk a pridal dramatické prirovnanie.
„Ale to je tak, keď sa komunisti hrajú na kresťanov a doslova cez mŕtvoly. Pretože presne pre takéto nálepkovanie sa vraždilo na Zámockej.“ Ako naznačuje bývalý superstarista, novela prináša aj ďalšie zásadné zmeny a to:
- Adopčné práva budú po novom obmedzené výlučne na manželské páry.
- V školstve sa plánujú úpravy v súlade s novou hodnotovou doktrínou.
- Do Ústavy pribudne silnejšie definovaná „národná identita“ v kultúrnych a etických otázkach či surogátnych materstvách.
