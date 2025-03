Baterkáreň v Šuranoch ako rozbuška medzi Bombicom a Republikou: HÁDKA v Nitre, predmetom sú Huliakovi spojenci!

Daniel Bombic sa dostal do slovnej výmeny s Miroslavom Sujom. (Zdroj: YouTube/Jedleee Productions, Instagram/J.K.)

NITRA - Zdá sa, že ani po mesiacoch bačovania novej vlády sa kontroverzné hnutie Republika nevie stotožniť s postojmi, ktoré kabinet zaujíma k výstavbe baterkárne v Šuranoch pri Nitre. Nespokojnosť s jej výstavbou sa hnutie snažilo prezentovať aj na skromnejšom zhromaždení v krajskom meste, kde sa však strhla hádka. Bývalý poslanec Miroslav Suja sa dostal do slovnej potýčky s ďalšou kontroverznou postavou - Danielom Bombicom, ktorému nedávno Najvyšší súd pre jeho výčiny nariadil pohybovať sa len s monitorovacím náramkom.

Trestne stíhaný Daniel Bombic dorazil na pojednávanie Najvyššieho súdu (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Skupina niekoľkých desiatok ľudí a sympatizantov hnutia Republika sa v piatok 14. marca zišla na Svätoplukovom námestí v Nitre neďaleko budovy Divadla Andeja Bagara. Hlavnou témou bola baterkáreň v Šuranoch, ktorú predstavitelia Republiky dlhodobo kritizujú. Niekoľko minút vystupoval aj samotný Suja, ktorý sa však po svojom výstupe dopočul, že na neho niekto kričí. Po tom, ako s vystúpením skončil, si to s dotyčným išiel vybaviť osobne.

Suja sa pustil do huliakovcov a špeciálne do Ševčíka

Ukázalo sa, že je to kontroverzný Daniel Bombic, ktorý už dlhodobo vystupuje pod prezývkou "Danny Kollár". Bombicovi sa nepáčilo, že Suja vo svojom prejave viackrát skritizoval predstaviteľov Národnej koalície na čele s Rudolfom Huliakom. "Máte blokovaciu menšinu, Rudo. Chceš byť minister, tak si daj aj podmienku, že nebudú Šurany. Nie, ešte zahlasoval na vláde, aby tie Šurany prešli!" kričal Suja na pódiu, pričom Huliakovho spojenca a poslanca Ivana Ševčíka počastoval ako "vypaseného".

Upozorňujeme, že videá nižšie môžu obsahovať vulgarizmy, ktoré nie sú vhodné pre maloletých divákov a citlivé povahy!

Suja po prejave prišiel ku kričiacemu Bombicovi, aby ho konfrontoval so svojím názorom. Slovnú prestrelku sledovali viacerí účastníci protestu, hoci niektorí na nich kričali aby sa navzájom "nerozbíjali". Bombic Sujovu poznámku na Ševčíka už nevydržal a opätoval podpredsedovi Republiky expresívnu výčitku. "Prečo máš bachor?" spýtal sa Suju Bombic. "Ako ty môžeš komentovať človeka, ktorý tu nie je?" pýtal sa opakovane Suju Bombic, pričom narážal na neprítomného Ševčíka.

Časť zo vzájomnej konfrontácie na sociálnej sieti zdieľal aj bývalý poslanec SaS Miroslav Žiak.

AKO SUJA PORIEŠIL DANIELA BOMBICA :) Včera večer som si zobral popcorn🍿 a vychutnaval si tento skvost 😁 Posted by Miroslav Žiak on Friday, March 14, 2025

Finančný projekt z Kežmarku a Černákov poskok

O niekoľko hodín po tejto hádke to už nevydržal ani Bombic a Černáka na kontroverznej sociálnej sieti Telegram označil za "Černákovho poskoka", čím nedávno Najvyšším súdom riešený Bombic zrejme narážal na to, že sa mal Suja v 90. rokoch pohybovať v banskobystrickom podsvetí Mikuláša Černáka. V statuse zároveň označil hnutie Republika ako "finančný projekt z Kežmarku". "Ivan Ševčík by ťa zlomil v najhrubšom, ty pygmej," vulgárne odkázal Sujovi Bombic.

(Zdroj: Telegram/Danny Kollar)

O slovo sa prihlásili aj samotný Ševčík a Ľupták

Táto hádka neostala bez odozvy ani samotného poslanca Ivana Ševčíka. "Pán Suja, vy dobre viete kto som a ako sa volám. Vzhľadom k tomu, že sa nepoznáme, neviem kto ste, čo ste, akú máte minulosť a som za slušnosť v politickom súboji, vyprosím si takéto vyjadrovanie k mojej osobe," odkázal Sujovi Ševčík.

Dnes v Nitre na protestnom zhromaždení ohľadom baterkárne Šurany si zobral slovo aj pán Miroslav Suja z Republiky. V... Posted by Generál Ing. Ivan Ševčík - poslanec NR SR - Národná koalícia on Friday, March 14, 2025

"Chcem vás upozorniť, aj vzhľadom na vekový rozdiel, že z nosa som vám nevypadol a húsky som s vami nepásol. Nikdy som vás v nijakej súvislosti ani len nespomenul. Tak vás požiadam, nechajte moje meno na pokoji a nevyjadrujte sa k tomu ako kto vyzerá. Škodí to viac vám. Ako vidíte, som k vám slušný a používam spoločensky vhodné oslovenie "pán". Ale ako som videl a počul, vy len prispievate k nenávisti v spoločnosti," zakončil svoju reakciu Huliakov poslanec.