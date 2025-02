Verejnosť to Čurkovi dáva VYŽRAŤ: 2 dni po ňom PÁTRALA polícia... Nabudúce KAŠĽAŤ na teba!

(Zdroj: Instagram MČ)

BRATISLAVA - V nedeľu médiami obletela správa, že známy slovenský hudobník Marián Čurko (52) je nezvestný. Polícii to nahlásila jeho manželka, ktorej v noci poslal zvláštnu SMS a neprišiel domov. Ozval sa po dvoch dňoch. A verejnosť mu to teraz dáva poriadne vyžrať... Nabudúce kašľať na teba!

Predvčerom sme na Topkách informovali, že manželka hudobníka Mariána Čurka nahlásila v nedeľu ráno na Obvodnom oddelení PZ Senec nezvestnosť manžela. Ešte v sobotu večer hral v Galante, pričom pred odchodom na akciu sa s manželkou pohádal. Domov sa nevrátil a v noci jej poslal SMS správu, kde mal byť zobrazený kríž.

Niet divu, že to jeho blízkych, ale aj fanúšikov vystrašilo. Mnohí mu posielali správy, na ktoré neodpovedal, zverejňovali na sociálnych sieťach výzvy, nech sa ozve a modlili sa, aby bol v poriadku. Keď sa po dvoch dňoch nezvestnosti ozval, mnohým sa uľavilo. No našli sa aj takí, ktorých hudobníkovo konanie vytočilo.

„Všetkých pozdravujem, iba som bol vešať, máme nové záclony a vybil sa mi mobil. Prečo taký humbuk?“ napísal Čurko k fotke v boxerkách. A pod záberom sa okamžite začali kopiť slová kritiky. Ľuďom sa nepáči, že svoje trucovanie nechal zájsť tak ďaleko, že ho musela hľadať polícia. „Nemusel by si obťažovať políciu, majú aj tak dosť práce, nie sa zaujímať o vypatlanca a nemusel by si obťažovať ani občanov, každý máme dosť svojich problémov,“ vyjadril sa jeden z komentujúcich.

„Iba úbožiak môže citovo vydierať vlastnú ženu a rodinu. Vedome vzbudzovať dojem, že si ide ublížiť, aby mal pocit dôležitosti a nech majú výčitky všetci,“ pridal sa ďalší. Iný sa zas vyjadril, že by na to mohol doplatiť, keď bude nabudúce potrebovať pomôcť naozaj. „Nabudúce, keď budeš potrebovať pomôcť, tak vys*ať sa na teba...“ No, azda sa podobným výstrelkom v budúcnosti vyhne.