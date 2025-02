Tlačová konferencia RFA. (Zdroj: RFA)

To, že Mikuláškove zápasy pravidelne sprevádza nejaká kontroverzia, sa vedelo už pred jeho vstupom do RFA. V zápase s Gabrielom Törökom bol považovaný za favorita, a do svojho súpera sa pustil už hneď od úvodu. Mikulášek to však s aktivitou trochu prehnal a tvrdým kolenom zasiahol Töröka medzi nohy. Po prerušení sa pokračovalo v boji ešte ďalej, ale Mikuláškovi trvalo len pár sekúnd, kým Töröka zasiahol na rovnaké miesto.

Košický rodák už ďalší úder do genitálií nerozdýchal a zápas sa predčasne ukončil. Nahnevaný Mikulášek hodil chránič, na čo rozhodca so skúsenosťami z UFC Lukasz Bosacki reagoval diskvalifikáciou. Disciplína, v ktorej začínal Václav Mikulášek je síce primárne MMA bojovník, ale do bojových umení sa dostal práve skrz box. Aj keď sa posledné roky venuje hlavne MMA, nedávno sa predstavil v boxe, keď vyzval Gábora Borárosa. Ani tento zápas sa nezaobišiel bez kontroverzie.

V 2. kole po roztrhnutí klinču Mikulášek nereagoval na pokyn rozhodcu a pokračoval v boji ďalej. Borárosa zasiahol ľavým hákom, za čo mu bol strhnutý bod. Mikulášek však v tomto zápase dominoval vo všetkých smeroch a jasne dokázal, že box je jeho domáca disciplína. To ale platí aj o jeho súperovi Josefovi Pekárekovi. Ten aj vo veku 50 rokov naďalej dokazuje, že ešte nie je na odpis. Či to ale bude proti Mikuláškovi stačiť, zistíme až 30. mája. Vstupenky na RFA 23 si môžete zakúpiť v sieti TicketLIVE.



Kontroverzný bojovník sa VRACIA na scénu: Pripravte sa na niečo NEOČAKÁVANÉ! (Zdroj: Ján Zemiar)