TRÁPENIE Vinczeovej! Adela a Sajfa po ODCHODE z rádia PRERUŠILI kontakt: Čo sa medzi nimi stalo?

Adela a Sajfa (Zdroj: Fun rádio)

Fun rádio oslavuje tento rok 35 rokov a výraznú stopu v ňom zanechala aj moderátorská dvojica Adela a Sajfa. A práve preto si Sajfa posadil Adelu oproti sebe s veľkou výzvou - urobiť s ňou rozhovor. Po rokoch tak obaja moderátori prehovorili o tom, čo naozaj prežívali po Adelinom rozhodnutí skončiť v rádiu. „Asi už stačilo toho rána. Ja som sa ale strašne bál, keď si odišla. Bál som sa, že bez teba je vesmír v nerovnováhe,“ priznal Sajfa, ktorý Adelin odchod niesol veľmi ťažko.

Vinczeová sa netajila tým, že ani pre ňu to nebolo jednoduché. „Ani mne nebolo všetko jedno. Trápila som sa,“ povedala otvorene. To ale nebolo všetko! Moderátorka prezradila šokujúcu informáciu. Dvojica totiž po jej odchode prerušila akýkoľvek kontakt. „A to najmä vtedy, keď sme potom spolu strašne dlho nekomunikovali. Mne to bolo hrozne, hrozne ľúto.“ Moderátorov spájalo nielen spoločné vysielanie, ale aj silné priateľstvo. No práve Adelin odchod to narušil.

„Nechala som ťa ísť, aby si si našiel svoju cestu, aby si ukázal, že nielen po mojom chrbte sa chodí, ale že ty vieš z neho aj zoskočiť a padať hlboko a hlboko... a potom sa odrazil od dna,“ snažila sa Vinczeová odľahčiť celú situáciu humorom sebe známym. Adela opustila Fun rádio po 15 rokoch, v roku 2013. Vysvetlila to ako jej osobné rozhodnutie. „Jednoducho som to tak cítila,“ povedala vtedy.



A až teraz je jasné, že jej odchod zasadil ranu aj ich vzťahu. Našťastie, všetko sa nakoniec urovnalo a v roku 2020 sa Adela a Sajfa opäť spojili. Fanúšikovia sa tak dočkali svojej obľúbenej dvojice, ktorá sa im prihovára každý piatok z éteru Fun rádia.