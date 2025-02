Textár Sarvaš naložil Ďurindovi z Tublatanky: Práca s ním bola drezúra a nočná mora!

Maťo Ďurinda (Zdroj: Ján Zemiar)

Martin Sarvaš, jeden z najuznávanejších slovenských textárov, sa rozhodol odhaliť zákulisie spolupráce s Maťom Ďurindom, spevákom legendárnej kapely Tublatanka. V dokumentárnom cykle Textári rozpráva o svojich začiatkoch a neľahkých chvíľach pri tvorbe textov, ktoré si vyžiadali nielen kreatívnu vytrvalosť, ale aj priam neuveriteľnú dávku trpezlivosti. „Zo začiatku to bolo pre mňa také nadšenie. A potom prišlo vytriezvenie v zmysle toho, že aký je Maťo náročný hudobný partner. Bolo to veľmi zložité, pretože sa v textoch brúsilo každé slovo,“ prekvapuje Sarvaš.

Každý riadok, každý verš musel byť totiž dokonalý. A aj keď to nebolo vždy jednoduché, Sarvaš si na Ďurindu postupne zvykol. „Interpret má neskutočnú schopnosť vyhodiť z toho textu presne ten diamant, čo si myslíš, že tam je. Takže tam musí byť toho ostatného toľko, aby bol ten text v poriadku aj vtedy, keď toto konkrétne človek odtiaľ vyhodí,“ vysvetľuje textár, aké náročné bolo pracovať na každom riadku.



Líder kapely Tublatanka si je zrejme vedomý svojej náročnosti, pretože priznáva, že textárovi dával občas poriadne zabrať. „Sedel tam so mnou a navrhoval mi, že toto by sa mohlo zakončiť tak a ja mu hovorím, no ešte vymysli niečo, ešte trochu lepšie. A on bol ochotný. Za chvíľu mi dal iný návrh, hovorím mu, je to lepšie, ale skús ešte niečo lepšie," spomína Ďurinda. A čo na to samotný Sarvaš? "Vstal, neurazil sa, chvíľu sa poprechádzal, porozmýšľal, keď tam bola posteľ na blízku, rád si ľahol, vystrel sa, otočil sa na bok a zase porozmýšľal, zobral papier a po ležiačky textoval," dodal so smiechom obľúbený rocker.

Aj keď sa niekedy zdalo, že ich názory sa nestretnú, Sarvaš sa s Ďurindom zhodol v jednej veci – obaja chceli priniesť do textu niečo skutočne silné. A to sa podarilo! Napriek všetkým výzvam nakoniec vytvorili nezabudnuteľné piesne, ktoré sa stali hymnou slovenskej rockovej scény. Chcete vedieť, ako vznikal song Pravda víťazí? Kliknite na video...



Textár Sarvaš naložil Ďurindovi z Tublatanky: Práca s ním bola drezúra a nočná mora! (Zdroj: STVR)

Nezmeškajte šiestu epizódu cyklu Textári o Martinovi Sarvašovi, ktorá bude vysielaná v nedeľu 9. februára o 20.10 na Dvojke! Pozrite sa, čo všetko stálo za jedným z najväčších textárskych umení na Slovensku.