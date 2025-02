Robo Grigorov zmizol z verejného života, Kamil Peteraj zaťal do živého: Je továreň na problémy!

Robo Grigorov (Zdroj: SITA)

Kamil Peteraj sa počas rozhovoru vrátil k svojim spomienkam na Grigorova a prezradil, že život s ním nikdy nebol nuda. „On bol vždy taký utrhnutý z reťaze. S ním sme pestovali ,prúserológiu‘. Stále chodili udania na Slovkoncert, to sa tam všelijako riešilo, vždy sme ho z toho nejako vytiahli, ale on bol ako odtrhnutý… proste bol taký,“ opísal legendárneho speváka s úsmevom.

„On je jednoducho továreň na problémy – ja ho tak volám. Chcete mať problém, začnite si s Robom. Ale je to veľký talent, píše dobré pesničky, doniesol reggae v tej novej vlne slovenskej populárnej hudby.“ Známy textár zároveň priblížil aj zákulisie spolupráce s Grigorovom. „Grigorov robí hudbu len na texty. Ja som mu dal text a on urobil pesničku. A niektoré som mu napísal v kaviarni. Napríklad pieseň Všetci sa stretneme v jednej posteli som napísal v kaviarni na servítku.“ Takto sa teda rodili nezabudnuteľné hity, ktoré si ľudia spievajú dodnes!



V relácii sa do histórie slovenskej hudby ponoril aj Kamil Peteraj ml., ktorý je obrovským fanúšikom Roba Grigorova. Napriek tomu však priznal, že s otcom má často odlišný hudobný vkus. Spomenul si na moment, keď jeho otec pracoval s Mekym Žbirkom na dnes už legendárnej piesni Čo bolí, to prebolí. To, čo mu vtedy po jej vypočutí radil, by bola osudová chyba...Robo Grigorov síce dnes už nie je taký aktívny ako kedysi, no jeho hudba stále žije. Aké sú jeho ďalšie plány? To zostáva záhadou…

