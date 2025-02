Dara Rolins rok po PLASTIKE: Stále to nie je ono!

Dara Rolins (Zdroj: Ján Zemiar)

Speváčka Dara Rolins podstúpila pred rokom plastiku. Nedala však o nej vedieť svetu sama. Predbehol ju doktor, ktorý zákrok vykonával. Na svoj profil na Instagram lekár Michele Pascali - plastický chirurg z Talianska zverejnil video, kde ukazoval na Darinu tvár a hovoril o faceliftingu. Spomínané video z profilu lekára po pár hodinách zmizlo. Dôvodom bolo to, že zábery pridal bez speváčkinho vedomia. „Rovnako, ako pred dvoma rokmi mal istý doktor potrebu zdieľať so svetom úpravu môjho nosa, tak aj tentokrát sa našiel ďalší, ktorý sa chcel pochváliť zákrokom a že má u seba "Darinku",“ vyjadrila sa v prvých momentoch o podpásovke, ktorú jej spôsobil.

Spomínaný plastický chirurg vraj ale video úmyselne nevyniesol... „Stalo sa to v horlivosti slečny, ktorá sa mu stará o sociálne siete. Bolo to ľúto jemu aj jej, ospravedlnil sa mi,“ prezradila minulý rok v septembri pre Blesk.cz Rolins. No napriek tomu, že jej video spôsobilo veľa nepríjemností, na súd nepomyslela. „Myslím, že by som ten súd určite vyhrala, ale ja som s ním stále v kontakte, čakajú ma kontroly, trvá rok, než si tá tvár definitívne sadne. Predsa si nebudeme vytvárať zlú energiu,“ dodala vtedy s tým, že ak by sa rozhodla pre ďalší zákrok, určite by sa spomínanému odborníkovi zverila do rúk opäť. Dara sa prihovorila svojim fanúšikom rok po plastike. To, ako sa momentálne cíti, si môžete prečítať na druhej strane.