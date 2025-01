Dara Rolins sa bude VYDÁVAŤ: Slová o PREDMANŽELSKEJ ZMLUVE, zmene priezviska a raz už povedala NIE!

Dara Rolins (Zdroj: Ján Zemiar)

BRNO - Obrovským prekvapením po Novom roku bola informácia o zásnubách Dary Rolins (52) a Pavla Nedvěda (52). Ten speváčku požiadal o ruku práve na oslavách prichádzajúceho roka. Plavovláska hovorí o tom, že svadba bude do roka a do dňa... Prehovorila tiež o predmanželskej zmluve či zmene priezviska. A raz už požiadaná o ruku bola - povedala nie!

Dara Rolins o svojom veľkom dni tentokrát prehovorila pre Blesk.cz. Pavel Nedvěd pred ňou pokľakol pri oslavách Nového roka a speváčka povedala áno. Zaujímavosťou však je, že v minulosti už raz požiadaná o ruku bola, no povedala nie. „Áno, bola. Prebehlo to tak rýchlo, rovnako ako nie. Necítila som to a nevenovala by som tomu žiadnu zvýšenú pozornosť,“ vyjadrila sa Dara.

Tentokrát však podľa vlastných slov cítila, že to je ono. „Tri roky, čo sme spolu, sú takým preverením, že to spolu vieme, že nás to baví, že sa vieme smiať, že vieme riešiť starosti, že si voniame, že sa máme radi,“ pokračovala s tým, že si celá rodina, vrátane dcéry Laury a jej otca Matěja dobre rozumie. „Sme prepojení a mám z toho veľkú radosť.“

Na otázku, či po svadbe bude nosiť meno svojho manžela, odpovedala jasne: „Nechám si svoje meno, čo asi niekoho neprekvapí. Pani Nedvědová už jedna je a ja zostanem Darou. Pre mňa je dôležité, že som jeho,“ vyjadrila sa. V otázke predmanželskej zmluvy už taká jednoznačná nebola, no vidí v nej logiku.

„Myslím, že tieto veci majú miesto a logiku vo vzťahu ľudí, ktorí majú niečo za sebou a navyše majú deti, rodiny... Nebavili sme sa o tom s Pavlom, ale keď na to dôjde a sadneme si k stolu, tak to určite opodstatnenie mať bude. Ale ako som povedala, zatiaľ sme sa o tom nebavili. Teraz je to vo fáze čistej romantiky,“ dodala.

(Zdroj: Instagram DR)