PRVÉ FOTO: Herečka Zuzana Haasová ukázala dcérku Johanku... Tá je ale rozkošná!

Zuzana Haasová má doma už tri princezné. (Zdroj: Jan Zemiar)

Malá princezná prišla síce na svet predčasne 28. januára, no zdá sa, že sa jej darí výborne. A okrem toho sa svojej mamine postarala o ten najvzácnejší darček k narodeninám. "Aj tak mám pocit, že mám narodeniny vždy pri narodeninách mojich detí. Dnes nie je náhodou Deň šťastia a prvý jarný deň. Neuveriteľné, ale už mám pri sebe v živote krásne tri princezné," napísala dojatá herečka, ktorá sa tak teší zo svojich už troch dcér – Romany, Maríny a najmladšej Johanky.

Malá Johanka mala na svet prísť až v marci, no rozhodla sa prekvapiť rodičov o niečo skôr. "Môj najdrahší darček v tomto roku k narodeninám sa mal narodiť 22.3., to je o 2 dni. A je s nami tu, krásne šťastie," podelila sa herečka so svojím šťastím.





Zuzana Haasová s manželom a dcérkou Johankou. (Zdroj: Instagram)

Aj keď si Zuzana v živote prešla obrovskými stratami – prišla o dcérku Karolínu a synčeka Šimona – dnes sa teší z troch zdravých a krásnych dcér. Napriek všetkému, čo prežila, si zachovala úsmev a pozitívny prístup k životu, vďaka čomu ju fanúšikovia milujú ešte viac. A prvé foto malej Johanky? Rozkošná princezná v náručí svojho pyšného otecka! Zuzke a jej rodinke prajeme veľa zdravia a nekonečné šťastie!