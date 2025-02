ZRUŠENÝ koncert Katky Koščovej: Daň za politickú angažovanosť?

Katarína Koščová (Zdroj: Instagram/Katarína Koščová)

Speváčka Katarína Koščová sa nebojí verejne povedať svoj názor a v poslednom čase sa neváha vyjadriť aj k politickej situácii na Slovensku. „Boli sme na prosteste a budeme tam chodiť opakovane, pretože Slovensko je Európa a myslím si, že na tie námestia by mal prísť každý, kto si ctí slobodu a demokraciu,“ nechala sa v januári počuť vo videu na svojom instagrame.

Po proteste v Žiline opäť podala svojim fanúšikom správu: „Sme tu a budeme aj naďalej. Už som to raz písala, ale vždy mi to pripadá akoby sme boli krvou v žilách našich miest. Vždy cítim také povzbudenie a hrdosť, dojatie… že sme tu. Spolu.“

Pred necelým týždňom pozývala na svoj koncert s Danielom MiniaTour v Košiciach a pridala fotky z dovolenky v Taliansku. A práve tam sa dozvedela správu, ktorá ju nielenže nepotešila, ale aj poriadne zaskočila. „Občas mi chodia otázky, či mi nerobí problém, že som občiansky angažovaná, že vystupujem na protestoch a podobne, a musím povedať, že za sedem rokov od všetkých protestov som ten problém nemala nikdy. Až dnes ráno nám zavolala taká dosť nešťastná pani z oddelenia kultúry v jednom mestečku, kde sme mali hrať, s tým, že nám musí zrušiť koncert, pretože poslancom sa nepáči moja občianska angažovanosť. Takže toto je prvýkrát za celých sedem rokov,“ uviedla speváčka vo videu na svojom Instagrame. „A samozrejme, oficiálne sa to nesmie povedať nahlas, že je to kvôli tomu,“ dodala speváčka. „Jednoducho sme nepohodlní názorovo pre miestnu samosprávu,“ vyjadrila sa k zrušeniu koncertu s obavami, kam toto všetko speje. Podľa videa zverejnenom na koktejl.sk ju rozčarovalo aj to, že koncert si mesto, ktoré nemenovala, v podstate nekúpilo, ale s oddelením kultúry sa dohodli na percentách z predaja.