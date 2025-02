Tenista Kližan sa ostro obul do Milana Ondríka: Väčšiu sra*ku som dlho nevidel!

Kližan sa kriticky vyjadril nie len na adresu filmu MIKI, ale aj hlavného predstaviteľa Milana Ondríka. (Zdroj: TASR, Ján Zemiar)

Bývalý partner exmoderátorky Kristíny Kormúthovej a slovenský tenista si film pozrel a svoj názor zverejnil bez akýchkoľvek zábran.„Dopozeral som dnes toho Mikiho. No poviem vám, že väčšiu sračku som dlho nevidel. Jednak herecké výkony úplná bieda, hlavnú postavu stvárňuje herec, ktorého somatotyp sa na to absolútne nehodí. Záver bol tak urýchlený, že sa ani nedozviete, čo sa dialo v týchto 90-tkách. Celé zle.“

Zobraziť galériu (11) Kližan na svojom Instagrame zmietol film MIKI pod čiernu zem. (Zdroj: Instagram) Hoci Kližan film skritizoval, čísla hovoria jasnou rečou – diváci sa do kín hrnú v obrovských počtoch. Zatiaľ čo prvá časť o mafiánskom bossovi kraľuje na krásnom treťom mieste, pokračovanie s názvom ČERNÁK doslova zvalcovalo konkurenciu a prepísalo rekordy. Prekonal aj legendárnych Avengers: Endgame, film Avatar: Cesta vody, ale aj kontroverzný politický thriller Sviňa. Aktuálny rebríček najlepších otváracích víkendov vyzerá nasledovne:

1. ČERNÁK – 133 406 divákov, tržby 1 060 787 €

2. Avengers: Endgame – 120 697 divákov, tržby 759 910 €

3. MIKI – 95 699 divákov, tržby 731 939 €

4. Sviňa – 98 134 divákov, tržby 633 394 €



Len máloktorý slovenský film dokázal niečo podobné. Podsvetie, mafiánske vojny a tvrdá realita ’90. rokov očividne ťahajú ľudí do kín ako magnet! Bez ohľadu na Kližanovu kritiku je tak isté, že film rozprúdil vášne a vyvolal diskusiu. Čo myslíte, je film o Černákovi len prehypovaná senzácia alebo ide o majstrovské dielo? Dajte nám vedieť v komentároch...

Po druhom filme o Černákovi sa Ondrík už OZVAL: Ostrý odkaz tým, ktorí ho kritizovali! (Zdroj: NL/Ramon Leško, Ján Zemiar)