Marek Ort (Zdroj: TV JOJ)

Tento týždeň bude v Bez servítky poriadne horúco – a nielen pri sporákoch! Diváci sa môžu tešiť na týždeň, aký tu ešte nebol. Variť budú špičkoví profesionálni kuchári a medzi nimi aj Marek Ort, ktorý pondelkovým večerom odpáli kulinársku šou vo veľkom štýle. Okrem toho si diváci všimli aj výraznú zmenu v jeho výzore – schudol neuveriteľných 15 kíl! „Chodím dosť často hrať squash, pomáha mi to. Taktiež skoro každý deň behám. Keď som bola v škole na telocviku som beh neznášal, teraz si bez neho neviem predstaviť deň,“ prezradil Marek, ktorý sa cíti vo forme lepšie než kedykoľvek predtým.

Známy šéfkuchár však nezostal len pri varení – pustil sa aj do podnikania s originálnymi kuchynskými doskami a miskami. „Začal som sa venovať výrobe misiek a dosiek na krájanie. Sú vymyslené tak, že keď krájaš, hneď si tie potraviny vie človek zhrnúť do misky,“ nadšene opisuje svoju novú vášeň. Napriek novým aktivitám varenie ostáva Marekovou vášňou číslo jeden. A práve to ukáže už v pondelok večer v Bez servítky. Svojím menom a skúsenosťami nastaví latku poriadne vysoko. Ako sa s výzvou popasujú ďalší profíci – Zdenko Kramarčík, Peter Bracho, František Sedlák a Rado Jurák uvidíte v relácii Bez servítky už tento týždeň vždy o 17.55 na JOJ-ke!

Kuchár Marek Ort zmenený na nepoznanie: Schudol 15 kíl, je z neho nový muž! A takéto má bývanie (Zdroj: TV JOJ)