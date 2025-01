Herec Daniel Fischer podstúpil nezvyčajnú LIEČBU: Trpké slová o vyrovnávaní sa so sebou samým!

Premiéra rozprávky Keď život chutí. Na snímke Daniel Fischer (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Do slovenských kín prichádza cenami ovenčená rozprávka Kristíny Duffkovej s názvom Keď život chutí. Slávnostnú premiéru si nenechali ujsť mnohé známe tváre, nevynímajúc skvelého herca Dana Fischera, ktorý prepožičal svoj hlas hlavnej postave.

Benjamína Pipetku, trinásťročného obézneho chlapca s excelentnými kuchárskymi schopnosťami čaká najťažší rok jeho doterajšieho života. Na základe odporúčania školskej lekárky je nútený aktívne riešiť svoju nebezpečnú nadváhu, čo privádza jeho rozvedených rodičov k spoločnej snahe synovi pomôcť. Zároveň privedie hlavného hrdinu k najdôležitejšiemu životnému poznaniu, že skutočná láska sa začína láskou k sebe samému. V rozprávke dabuje Benjamina herec Daniel Fischer, ktorý sa vďaka animáku vracia k svojej veľkej láske – dabingu. „Hej, dabujem rád. A hlavne rozprávky, animáky, to ma nesmierne baví, to si užívam, to mám naozaj rád.“

Príbeh novej animovanej rozprávky sa dotýka dospievania, boja s komplexami i hľadania sebadôvery. Teda témy, ktoré sú dobre známe aj samotnému hercovi. Sám sa s nimi v minulosti potýkal. V rozprávke teda našiel v mnohom sám seba. „Jednou z vecí, ktorú rieši moja postava počas svojho dospievania je nadváha. Keď som túto rozprávku daboval, tak som si spomenul na svoju pubertu, kde som riešil svoje komplexy z výšky a tiež som sa musel naučiť s tým fungovať a nejak sa s tým vyrovnať, takže istá podobnosť tam je,“ odhaľuje herec svoju trinástu komnatu. Kvôli problémom, ktorú mu v minulosti spôsobovala výška, dokonca absolvoval aj liečbu. „Pomohlo mi možno aj to, že pri tejto nedokonalosti som si uvedomil, že moja hodnota spočíva niekde inde.“

A čo mu pomohlo prekonať náročné obdobie? „Ja som sa vtedy zameral na herectvo a uvedomil som si, že keď budem na sebe pracovať, tak sa mi podarí byť ‘veľkým’ nejako inak,“ vraví s úsmevom herec a frontman kapely OJV. V rozhovore prezradil ešte viac a otvorene povedal, prečo mu ten jeho život chutí.

