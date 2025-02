POROTA Let's Dance odhalená: Adelu v šou NAHRADÍ tento známy muž!

Porota v 8. kole Let´s Dance (Zdroj: psc)

BRATISLAVA - Šou Let's Dance čochvíľa štartuje, Markíza už odhalila kompletnú zostavu finalistov... No a najnovšie oznámila už aj členov poroty. Po tom, čo Adela Vinczeová oznámila, že sa v ďalšom ročníku tanečnej šou neobjaví, mnohých zaujímalo, kto ju nahradí. A už sa to vie - bude to tento známy muž!