ZEMETRASENIE v Let's Dance: Adela Vinczeová v šou nadobro KONČÍ!

Porotkyňa Adela Vinczeová (Zdroj: Tv Markíza)

Adela Vinczeová bola prvykrát súčasťou Let's Dance už v roku 2006. Vtedy tanečnú šou moderovala. Neskôr sa predviedla na parkete ako celebritná tanečnica. V roku 2022 zasadla do porotcovskej stoličky. Aj keď má za sebou v projekte dlhú históriu, rozhodla sa, že v ňom končí. Reaguje tak na kroky, ktoré televízia Markíza podnikla voči jej manželovi Viktorovi Vinczemu. Informoval o tom denník SME.

Ten sa opiera o interný newsletter odborárov. Šéfom odborov sa nedávno stal Vincze, ktorý nahradil Michala Kovačiča. V danom dokumente sa píše, že Viktor si musel vybrať medzi moderovaním Televíznych novín a Let's Dance. Riaditeľ to vysvetlil tak, že by nemala byť tvárou komerčného projektu osoba, ktorá je v rozpore s vedením. Zemetrasenie, ktorým si prechádza tanečná šou, nenechalo chladnú ani Adelu. Tá sa na základe turbulencií okolo jej manžela, pôsobenia v úspešnom televíznom projekte zriekla.

„To, akým spôsobom bol Viktor odstavený z Let's Dance, považujem za jasný signál akejsi pokračujúcej šikany voči jeho osobe. Pritom každá televízia má právo na zmenu moderátora, no za týchto okolností, kde to bolo aj mne priamo vedením potvrdené, že ide o reakciu na jeho činnost za posledné mesiace, sa nemôžem ďalšej Let's dance zúčastniť. Ako partnerke a kolegyni by mi to nebolo prijemné," prezradila pre spomínaný denník s tým, že jej to je ľúto.

„Dianie okolo Viktora pozorne sledujem a stále viac si uvedomujem, že sa nikdy nepostavil proti Markíze, ale za ňu. Za jej novinársku reputáciu. Zároveň si uvedomujem aj to, že Viktor len reprezentuje nejakú tému, nie je to o jeho osobe. Sama vyhodnocujem, ako sa k situácii postaviť aj do budúcna. S Markízou vždy rada spolupracujem, toto nie je postoj voči značke, voči médiu, ale voči aktuálnym krokom vedenia," dodala na záver.