Verejnosť naložila Markíze: Čo TENTO hľadá v Let's Dance?! OTRAS

(Zdroj: Tv Markíza)

Let's Dance sa pomaly, ale isto blíži ku svojmu štartu. Bude to v poradí 10. séria, keď si tanečné topánky obujú známe mená zo sveta šoubiznisu. Aj tentokrát televízia Markíza ponúkla bohatý výber celebritných tanečníkov. "Z každého rožka troška" - ako sa hovorí. Na parkete bude zastúpené herectvo, šport i modeling. Tanečníkmi tohto ročníka sú herci Zuzana Mauréry, Marek Rozkoš, Kristián Baran, Ráchel Šoltésová, Zuzana Porubjaková, Eva Burešová a Juraj Kemka, profesionálny cyklista Peter Sagan, modelka Simona Leskovská a súťažiaci z Love Islandu Adam Šedro.

Diváci sú z týchto mien nadšení, no práve nad jedným sa pozastavili. Čo tam tento hľadá?! Pýtali sa mnohí z nich. Fanúšikov tanečnej šou zarazila účasť Adama Šedra, ktorý tam podľa nich nemá čo hľadať. „To prečo dávate umelcov na rovnakú úroveň s týmito reality týpkami? Otras fakt," opýtala sa nasrdene istá diváčka. „Ako nahnevaná som. Čím si zaslúžil tam byť? Tým, že behal kdesi hore bez po nejakom ostrove v nejakej šou? To už kde sme?," dodala.

„I to sa čudujem, že tam ešte nie sú dievčatá z Ruže... tie zatiaľ len do hľadiska pozývajú," zhodnotila ďalšia. „To už naozaj nebol nikto poriadny koho by sa dalo zavolať, tak museli povolať pseudocelebritu?," skritizovala tento krok ďalšia žena. Iných však tento výber nijako nevyrušil a zhodujú sa, že do Let's Dance môžu ísť aj menej známi ľudia. Veď koniec koncov, je to skvelá príležitosť, ako zaujať.

(Zdroj: TV Nova)

Kto je Adam Šedro?

Adam Šedro má na sociálnej sieti Instagram 110 tisíc followerov. Zviditeľnil sa v šou Love Island, kde sa dostal so svojou partnerkou Venis až do finále. V realite im to však nevydržalo. V súkromí sa venuje modelingu a bol reprezentovať Českú republike na pánskej súťaži krásy. Jeho koníčkom je box a bojové umenie predviedol na dvoch zápasoch v organizácii Fight Night challenge, ktoré aj vyhral.