Seriál Sľub (Zdroj: TV Markíza)

Seriál Sľub mapuje obdobie spred 40 rokov, kedy sa rifle dali zohnať iba v Tuzexe, cvičila sa spartakiáda, ľudia vedeli, že za hranicami je iný svet a slovo emigrácia sa vyslovovalo iba pošepky. Seriál si takmer okamžite získal srdcia divákov, no jeho príprava dala tvorcom poriadne zabrať.prezrádza riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza Alexandra Dubovská.

Tvorcovia tak museli nakuknúť do vlastných skríň a povál a ako Dubovská prezradila, perfektne zafungovali aj starí rodičia a antikvariáty. Výsledok stojí za to a vďaka skvelo odvedenej práci kostymérov a maskérov sa divák skutočne ocitá v čase 80-tych rokov. Miestami to však boli aj kostýmy, s ktorými sa potrápili. „Nakoniec sme zohnali všetko, ale bol problém s kostýmami typu telesná výchova pre deti. Všetky trenky sme museli dať ušiť, lebo dnes sa modré a červené trenky nenosia,“ prezrádza s úsmevom riaditeľka Centra výroby. V seriáli si prešli veľkou premenou aj samotní herci a to nielen čo sa týka kostýmov. Ako Dubovská prezradila, požiadavkou boli totiž aj dlhé vlasy. So zmenou imidžu mal problém najmä jeden známy herec a v rozhovore sa dozviete, ktorý! Dubovská však prezradila aj to, z čoho mala najväčšie obavy!

Pohľad do zákulisia seriálu Sľub: S účesom mal problém tento HEREC a prekvapivý pôvod kostýmov! (Zdroj: NaJa/TH)