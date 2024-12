Divadlo Aréna SMÚTI za kolegom: Bol 20 rokov členom našej divadelnej rodiny!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Len nedávno sa bratislavské Divadlo Aréna vrátilo do svojich vynovených priestorov na nábreží Dunaja. No a teraz sa musí vyrovnať so smutnou správou. Zomrel muž, kotrý bol dlhých 20 rokov členom ich divadelnej rodiny!