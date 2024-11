Juraj Mokrý po boku šarmantnej ženy: Veď to je… Prečo moderátor mlčí?

Juraj Mokrý na otvorení Divadla Aréna (Zdroj: Ján Zemiar)

Juraj Mokrý si súkromie prísne stráži. Málokedy sa objavuje v spoločnosti a záujem médií nevyhľadáva, skôr naopak. Tentokrát sa mu ale nepodarilo ujsť. Prišiel totiž na slávnostné otvorenie zrekonštruovaného Divadla Aréna, kde sa objavil v spoločnosti s Maštalírovou sesternicou, ktorá ho už v minulosti sprevádzala na viacerých akciách. Odhadom sa môžu kamarátiť takmer 15 rokov. Každopádne Eva prišla perfektne nahodená a veľmi im to spolu pristane. Zabávač však o nej zaryto mlčí. A nič nechcel povedať ani teraz.

Na otvorení Arény sa ale neocitol len tak náhodou. S divadlom spolupracuje a má k nemu vrúcny vzťah. Bodaj by aj nie! Veď z poslednej spolupráce vzišlo aj ocenenie – Mokrý dostal Výročnú cenu Litfondu za umenie v oblasti divadla. Bolo to za postavu Francoisa v predstavení Podvolenie. Teraz sa Aréna rozhodla uviesť spoločenskú drámu. „Divadlo Aréna išlo na istotu a otvorilo peckou od dramatika Ibsena Nepriateľ štátu. Je to hra, ktorá je mementom pre spoločnosť a bude rezonovať aj o sto rokov. Bolo to milé pozvanie,“ tešil sa herec a dodal: „Želám divadlu veľa spokojných divákov.“

Jemu samému sa však veľa potlesku neujde. Voľakedy bol pritom Juraj skvelým televíznym zabávačom. Exceloval v Pročkových reláciách Je to možné? a Nikdy nehovor nikdy, kde ako redaktor oravskej televízie dostával nič netušiace celebrity do úzkych neočakávanou komunikáciou. Za obeť mu dokonca padli hviezdy ako David Beckham, Christopher Lambert, Karel Gott a mnoho iných svetových hviezd šoubiznisu. Potom moderoval relácie Mokrý vidí všetko alebo Clever. Potom mu Markíza zverila víkendové Počasie, kde hlásil predpoveď počasia naozaj netradičnou formou. V seriáli Ordinácia v ružovej záhrade si zahral psychiatra a na Markíze sa mu podarilo stať kráľom tanečného parketu, keď s tanečníčkou Katarínou Štumpfovou vyhral súťaž Let‘s Dance. Bolo to v roku 2009, keď sa prevalil rozchod s Dianou Mórovou, s ktorou majú syna Quida.

(Zdroj: Štúdio L+S)

Potom sa však nadobro vytratil z obrazoviek a objavuje sa skôr na divadelných doskách. Vo februári 2023 mala v Štúdiu L+S premiéru hra Oleanna, kde hrá Mokrý s jedinou kolegyňou Annou Magdalénou Hroboňovou. V tejto Mametovej dráme v réžii Romana Poláka ho môžeme vidieť ešte aj dnes. Avšak na otázku, kde bude najbližšie vystupovať, nám Juraj odpovedal svojsky vtipne: „Z trolejbusu na Šulekovej". Tak držíme palce na nerušenú jazdu...