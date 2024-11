Slávnostné otvorenie Divadla Aréna: Braňo Deák s manželkou a... Neprehliadnuteľná EX Vila Rozborila!

Slávnostné otvorenie Divadla Aréna (Zdroj: Ján Zemiar)

Po troch rokoch rekonštrukcie sa bratislavské Divadlo Aréna vrátilo na svoju domácu scénu. V nedeľu sa v zmodernizovaných priestoroch na Tyršovom nábreží konalo slávnostné otvorenie, ktoré zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj, no samotné vedenie divadla si ešte jednu otváračku zorganizovalo aj v pondelok. A pozvalo mnoho známych osobností.

Prišiel napríklad herec Braňo Deák, ktorý si na scéne Divadla Aréna zahral nejednú úlohu. Aktuálne stále hrá v inscenácii Írska kliatba, no v minulosti sa objavil napríklad v ikonickom broadwayskom muzikáli Rent, či v inscenácii Dáma bez kamélie. Umelec sa v spoločnosti často neobjavuje, no tentokrát prišiel aj so svojou manželkou Ladislavou.

Braňo Deák s manželkou Ladislavou (Zdroj: Ján Zemiar)

Pozornosť počas večera však pútala aj iná dáma. Reč je o extravagantnej Kataríne, ktorá je roky verná výstrednému imidžu. Výrazné čierno-biele dioptrické okuliare, strapatý účes... Je skrátka neprehliadnuteľná. Spoločnosť jej v divadle robila Michaela Galová, ktorá sa pred rokmi preslávila propagačným klipom z Lomnického štítu.

Exmanželka Vila Rozborila, Katarína s Michaelou Galovou (Zdroj: Ján Zemiar)

Historická budova prešla komplexnou rekonštrukciou

„Divadlo Aréna to nie je len budova. Je to živý organizmus, ktorý dýcha históriou, umením a kultúrou. Je to miesto, kde sa stretávajú rôzne názory, kde sa vedú dialógy, a kde sa utvára verejná mienka. A aj práve preto sme sa rozhodli investovať do jeho obnovy. Divadlo má bohatú históriu, siahajúcu až do konca 19. storočia,“ skonštatoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Budova divadla prešla komplexnou obnovou s dôrazom na zachovanie historickej architektúry, do ktorej sa zakomponovali moderné technické riešenia. „Rekonštrukcia zahŕňala búracie práce, nové základy, oceľovú konštrukciu pre divadelnú vežu, reštaurátorské práce, betonárske práce na prístavkoch, výmenu strechy a okien. (...) Celý priestor je dnes vybavený bezbariérovými prístupmi, výťahmi a zmodernizovaným sedením, ktoré ponúka väčší komfort,“ doplnil Droba. Divadlo má podľa neho špičkovú techniku.

„Je vybavené novými interaktívnymi prvkami, ktoré umožnia hosťujúcim súborom zapojiť do predstavení moderné projekcie či virtuálne prvky. To poskytne režisérom a umelcom ešte väčšiu slobodu a možnosti experimentovať s priestorom,“ povedal. Rekonštrukciu ocenil aj riaditeľ Arény Juraj Kukura. „Divadlo sa stáva ideálnym priestorom pre umelecké experimenty a kultúrne podujatia, ktoré budú rezonovať nielen s Bratislavčanmi, ale aj s návštevníkmi z iných miest,“ uzavrel.