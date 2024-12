Nelu Pociskovú poteší pod stromčekom jediný darček: Filip, píš si!

Krst albumu Nely Pociskovej. (Zdroj: Ján Zemiar)

Vianočné sviatky sa pomaly ale nezadržateľne blížia a pripravuje sa a ne aj herečka a speváčka Nela Pocisková. „My zvykneme Vianoce tráviť tak, že sa striedame. Jeden rok sme u mojich rodičov, druhý rok sme u Filipových rodičov. Viac-menej sa snažíme byť so svojou rodinou, to je pre nás najdôležitejšie, keďže tie chvíle sú pre nás vzácne,“ prezradila Nela, ktorá si rodinnú pohodu nadovšetko cení. Zatiaľ čo Vianoce plánuje tradične, na Silvestra bude tentoraz pracovne zaneprázdnená. „Tento rok bude asi pracovný, dávnejšie som prijala ponuku spievať na Silvestra, ale inokedy chodievame do Tatier a užívame si tie vianočné chvíle spolu. Skúsim to tento rok spojiť tak, že pôjdeme všetci spolu, ja si tak nenápadne odbehnem odspievať a vrátim sa za nimi,“ hovorí o svojich plánoch.

Na pláne je aj nákup vianočných darčekov, ktoré ako s úsmevom prezrádza, necháva na poslednú chvíľu. „Každý rok si hovorím, že tento rok to už nenechám na poslednú chvíľu, že tento rok sa pripravím dopredu, a každý rok je to na poslednú chvíľu. Takže ja som taký ten Ježiško, ktorý zháňa všetko naraz a najneskôr. Ale napríklad tento rok už zopár vecí mám, čo je extrémny úspech pre mňa,“ smeje sa. Na darčekoch si však sama nepotrpí. „Pre mňa sú vzácne darčeky, ktoré sú buď zážitok, alebo keď vidím, že ten človek trochu rozmýšľal, že si dal záležať a je to niečo, čo vie, že mám rada,“ vysvetľuje. Na rozdiel od nej, jej partner Filip Tůma občas materiálne veci ocení. „On si sem-tam potrpí, ale ja mám veľakrát pocit, že už máme skoro všetko. Väčšinou si dávame nejakú dovolenku alebo pobyt niekde, kde by sme chceli tráviť čas,“ prezradila. Je však predsa len čosi, čo by si Nela chcela pod stromčekom nájsť. Neuveríte, na čo je doslova maniak!

