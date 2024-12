Moderátorka Iveta Malachovská s manželom Martinom (Zdroj: Ján Zemiar)

Vianoce klopú na dvere a na najkrajšie obdobie v roku sa tešia aj moderátorky Dámskeho klubu Iveta Malachovská a Adnrea Chrabroňová. Detské túžby, láska k tradíciám a nezabudnuteľné darčeky sú pre obe dámy neoddeliteľnou súčasťou tohto magického obdobia. Majú však v pamäti aj nejaké priania, ktoré sa im nesplnili? „Mala som maminku, ktorá si vždy prečítala list od Ježiška a robila všetko pre to, aby som nebola smutná,“ prezrádza Iveta Malachovská, ktorá na detstvo spomína s láskou.

A s láskou si zaspomínali aj na darčeky, ktoré im ostali v pamäti dodnes. „Pamätám si prstienok, ktorý visel na stromčeku, a ja som ho musela hľadať. Bolo to krásne prekvapenie,“ hovorí s úsmevom Andrea a Iveta v spomienkach rozhodne nezaostala. „Túžila som dostať bicykel a ten som dostala. Jazdila som na ňom v dvojizbovom byte. A ako Bratislavčanka som dostala aj lyže. S tými som dokonca lyžovala doma na koberci a parketách. Sklznicu, ktorá sa nesmie zošúchať, som, samozrejme, zodrala. Bol to výborný darček!“ spomína so smiechom energická moderátorka.

Vianoce sú však najmä o stretnutiach a tak sa naskytá otázka, bez koho si tieto dámy nevedia predstaviť štedrovečernú večeru? Andrejka v tom má jasno: „Mamina.“ A čo Iveta? „Pre mňa je to už, bohužiaľ, len manžel a moja dcéra. Tak to býva a z roka na rok je to horšie. Musím povedať, že čím sme starší, tým viac si uvedomujeme, že Vianoce sú najmä o tom, aby ste sa stretli s tými najbližšími. Keď sú niekde deti alebo nebodaj vnúčatá, tak to sú tie pravé Vianoce, ako majú byť,“ hovorí s pokorou. Rok 2024 bol pre obidve moderátorky plný výziev, no Vianoce sú pre ne obdobím, keď môžu načerpať nové sily a užiť si pokoj v kruhu rodiny. A čo si želajú do budúcnosti? Počúvajte vo videu...

Malachovská odhalila, ako u nich prebiehajú Vianoce: Nádherné, čo robí na druhý deň! (Zdroj: NL/STVR)